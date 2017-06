Imunitātei, svara samazināšanai un labākam miegam. Kam vēl noder bišu maize

Dabā ir ļoti daudz vērtīgu produktu, kas organisma nodrošināšanu ar visām tam nepieciešamajām vielām padara krietni vienkāršāku. Viens no šādiem dabiskiem veselības stiprinātājiem ir bišu maize, kas satur vērtīgas aminoskābes, minerālvielas un vitamīnus.

Par šī produkta ietekmi uz veselību stāsta ārste Inese Sproģe.

Bišu maizes īpašā vērtība ir tajā, ka, ievācot ziedputekšņus no ziediem, kokiem un krūmiem, bites rada veselībai ļoti noderīgu vielu kombināciju – nelielās devās gandrīz visas aminoskābes, vitamīnus, minerālvielas, piemēram, magniju, dzelzi, hromu, selēnu, cinku, pat zeltu un platīnu. Bišu maize satur kopumā ap 250 organismam nepieciešamu bioloģiski aktīvu vielu.

Ar to arī ir izskaidrojams, kādēļ ar bišu maizi var uzlabot veselību tik dažādās situācijās. Organisms no bišu maizes paņem tieši tās aktīvās vielas, kā tam pietrūkst, un sākas atlabšanas process. Piemēram, bišu maize lieliski palīdz regulēt svaru, ir ļoti labs imunitāti stiprinošs līdzeklis, lietojot to, var ātri atgūt spēku pēc slimībām. Bišu maize veicina labu miegu, kā arī ir efektīva pat sēnītēm, jo tajā ir vielas, kas ir iedarbīgas pret sēnīti veicinošajām baktērijām.

Šobrīd ir veikti arī zinātniskie pētījumi par bišu maizes koncentrāta ietekmi uz smadzeņu audzēju, un ir pierādīts, ka tas samazina patogēno šūnu dzīvotspēju par 27 procentiem.

Bišu maize ir vienīgais bišu produkts, ko var lietot arī alerģiski cilvēki, jo tajā aktīvās vielas ir fermentētas, tādēļ organisms tās spēj daudz labāk pārstrādāt. Ja salīdzinām, piemēram, ar mākslīgi sintezētajiem vitamīniem, organismam tie ir jāpārveido, tāpēc tie ne vienmēr spēj pilnvērtīgi uzsūkties. Turpretim bišu maizē vērtīgās vielas ir dabīgas, tāpēc organisms tās izmanto gandrīz pilnībā. Šī iemesla dēļ bišu maize ir ļoti ieteicama arī bērniem, jo ar to organisms uzņem visas pilnvērtīgai attīstībai nepieciešamās vielas. Tā ir ļoti ieteicama arī veciem cilvēkiem, jo ar gadiem gremošana un zarnu darbība kļūst gausāka, un, lietojot mākslīgi sintezētos vitamīnus un minerālvielas, vērtīgās vielas organismā uzsūcas sliktāk.