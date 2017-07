Liepziedu laiks – kā novākt un izmantot saldeno dabas velti

Jūnija beigas un jūlija pirmā puse ir laiks, kad Latvijā parasti zied liepas, un to ziedu smarža ir jūtama pat Rīgas centrā, kas parasti dvako pēc automašīnu izplūdes gāzēm. Tā kā dažviet liepas jau ir pilnos ziedos un ir īstais laiks liepziedu tējas ievākšanai, piedāvājam iepazīties ar ieteikumiem ziedu vākšanai un izmantošanai.

Jau rakstījām, ka Latvijā ir deviņu sugu liepas, un tējai var vākt visas. Ievāc izplaukušus ziedus kopā ar ziedkopām. Tēju savāc saulainā laikā (lietainā laikā vāktie ziedi var sapūt vai nomelnēt). Tūlīt pēc ievākšanas tie jāizžāvē, izklājot plānā kārtiņa uz papīra vai sausas drānas ēnā vai labi vēdināmā telpā. Pareizi izžāvēti ziedi paliks gaiši dzelteni.

Liepziedu tēja ir lielisks līdzeklis, lai mazinātu temperatūru un cīnītos pret saaukstēšanos. Tai piemīt arī citas veselībai veicinošas īpašības. Tomēr augu pazinējs un fitoterapeits Artūrs Tereško norāda, ka lielos daudzumos ikdienā šo augu tēju lietot nav ieteicams. Tāpat ir arī vairāki noteikumi, kas jāievēro, lai tējas lietošana sniegtu maksimālo efektu.

Liepziedu tēja pret dažādām kaitēm

Liepziediem piemīt nomierinošs efekts, raksta "Livestrong". Augu medicīnā tos izmanto, lai mazinātu stresu un nomierinātos. Tāpat liepziedu tēja noderēs saaukstēšanās gadījumos. Tā veicina svīšanu un palīdz samazināt temperatūru. Tāpat liepziedu tēja palīdz samazināt iekaisumu mutē un kaklā, kas varētu būt radies slimības laikā.

Foto: Shutterstock

Tereško norāda, ka liepziediem piemīt arī citas ļoti vērtīgas īpašības. To tējai ir urīndzenošs efekts un tā labvēlīgi ietekmē nieru darbību, mazina spazmas un iekaisumus. Liepziedi noderēs arī, lai attīrītu bronhus, jo tiem piemīt krēpas šķīdinošs efekts.

Kā pareizi dzert liepziedu tēju un kad no tās izvairīties

Liepziedu tēja ir jādzer silta. Vislabāk to darīt pirms ēšanas – tad tā labāk uzsūksies un sniegs efektu. Tereško skaidro, ka pēc ēšanas dzerta tēja nonāk kuņģī un tur kādu laiku arī paliek. Tas neitralizē tās darbību un neļauj sasniegt vēlamos efektus. Tam, vai tēja iedzerta no rīta vai vakarā, nav īpašas nozīmes. Tomēr jāatceras, ka liepziedu tēja veicina svīšanu. Ja to dzer pirms došanās ārpus mājām, pastāv risks, ka svīdīsi. No tā vajadzētu izvairīties aukstā un vējainā laikā – ja būsi ārā sasvīdis, pastāv lielāks risks saaukstēties.

Tereško norāda, ka vāju liepziedu tēju var dzert salīdzinoši bieži – pāris ziediņu dienas laikā nekādu ļaunumu nenodarīs. Tomēr stiprāku tēju bez vajadzības speciālists lietot neiesaka. Tāpat no liepziedu tējas jāatsakās cilvēkiem, kam ir nepanesība pret to. Tam, vai tējas gatavošanā izmantoti tikai ziediņi vai arī pielapītes, nav nozīmes – tā būs veselīga abos gadījumos.