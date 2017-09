Oga, kas satur vairāk nekā 100 vērtīgu vielu – smiltsērkšķis. Kāpēc to ēst un kad izvairīties

Jau vairākus gadus ir vērojams smiltsērkšķu uzvaras gājiens, un tos plaši izmanto gan virtuvē, gan veselības uzlabošanai, kā arī skaistumkopšanā. Skābās, oranžās ogas popularitāte ir likumsakarīga, jo tā satur milzum daudz vērtīgu vielu un vitamīnu un to patiešām var uzskatīt par vienu no veselīgākajām dabas veltēm, kas mums pieejama. Turklāt to skābenā, īpatnējā garša ir iespēja pagatavot kaut ko veselīgu, interesantu un patiešām baudāmu.