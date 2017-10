Saldās un sulīgās vīnogas: kāpēc tās ieteicamas un kad ar to ēšanu aizrauties nevajadzētu

Dita Vinovska žurnāliste

Vīnogas ir vienas no saldākajām un populārākajām ogām, ko lielveikalos var nopirkt teju visu gadu. Laikā, kad dārzos jau sen tās notiesātas, veikalos un citās tirdzniecības vietās to sezona ir pašā plaukumā. Lai arī ogas ir gardas un veselīgas, ir cilvēki, kam ar to ēšanu nevajadzētu aizrauties. Tāpat jāatceras, ka maziem bērniem saldo vīnogu ēšana var būt bīstama.