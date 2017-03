Sāls un cukurs: cik daudz lietot un kad tie ir kaitīgi

Runājot par veselīgu uzturu, speciālisti bieži aicina cilvēkus ievērot mērenību un samazināt cukura un sāls patēriņu. Lai arī, gadījumā, ja patērēti ļoti lielos daudzumos, kaitīgi ir abi, izrādās, ka sāls veselībai nodara mazāku ļaunumu, turklāt nelielos daudzumos tas ir pat nepieciešams. Tomēr, ko īsti nozīmē "liels daudzums", cik daudz sāls un cukura dienā jāuzņem un cik daudz tad būs par daudz?

Cukurs kaitīgāks nekā sāls

"Women's Health" skaidro, ka būtībā ne sāls, ne cukurs paši par sevi nav kaitīgi, ja tos lieto ar mēru, tomēr cukuram ir lielāka negatīvā ietekme uz cilvēka veselību nekā sālim. Turklāt sāls ir ļoti vajadzīgs, lai cilvēka organisms varētu pareizi funkcionēt, kamēr cukurs nav tik nepieciešams.

Tāpat jāpiebilst, ka 2014. gadā pētnieki nāca klajā ar atklājumu, ka cukurs pastiprina sāls negatīvo ietekmi uz organismu. Izpētīts, ka insulīns palielina nieru uzkrātā sāls daudzumu. Jo cilvēks ēd vairāk cukura, jo vairāk insulīna ķermenis ražo. Jo vairāk insulīna, jo vairāk ūdens un sāls aiztur nieres. Tas nozīmē, ka pastiprināts cukura patēriņš veicina augsta asinsspiediena veidošanos.

Jāuzmanās no rafinētā cukura

Endokrinoloģe Ilze Konrāde skaidro, ka cilvēkiem dienā ir jāuzņem vidēji 30 grami cukura. Šis skaitlis iekļauj gan dabīgo cukuru, kas ir augļu un citu produktu sastāvā, gan pievienoto cukuru, ko liekam pie tējas, kafijas vai ko ražotāji pievienojuši dažādiem produktiem. Tiesa, cilvēkiem, kas ir fiziski aktīvi, par uzņemto cukura daudzumu jāsatraucas mazāk, jo viņi sadedzina vairāk kaloriju. Speciāliste norāda, ka cukurs var izraisīt sava veida atkarību, tāpēc no tā bieži ir grūti atteikties. Viņa norāda, ka ļoti daudziem produktiem ražotāji pievieno cukuru, un cilvēki to uzņem krietni vairāk nekā paši domā.

Pastāv gan dabīgie cukuri, kas atrodami augļos, dārzeņos un dažādos dabīgos produktos, gan tie, ko pievieno ēdieniem un dzērieniem to ražošanas laikā. "Women's Health" skaidro, ka pilnīgi visi cukuri diezgan līdzīgi ietekmē cilvēka organismu – tie paaugstina cukura līmeni asinīs, liekot ķermenim izstrādāt vairāk insulīna. Insulīna uzdevums ir pārvietot cukuru no asinīm uz šūnām, kas to izmanto enerģijas iegūšanai.

Foto: Shutterstock

Būtībā šis process ir diezgan nekaitīgs, bet tad, ja cilvēks patērē ļoti lielus cukura apjomus, saražotā insulīna apjoms ievērojami palielinās, radot insulīna rezistences risku. Tas nozīmē, ka ķermenim jāražo vairāk insulīna, kas veicina tauku veidošanos. Ilgtermiņā tas var nozīmēt aptaukošanos un otrā tipa cukura diabētu. Vislielāko kaitējumu veselībai nodara rafinētie cukuri, jo tie var ietekmēt vielmaiņas darbību un veicināt dažādu hronisku slimību veidošanos.

Sāls organismam vajadzīgs, bet saprātīgos daudzumos

Cilvēka ķermenim sāls ir vajadzīgs šķidrumu regulēšanai un elektrisko impulsu pārnešanai starp šūnām. Ja cilvēks ir vesels, tad parasti sāls nekādu ļaunumu viņa veselībai nenodarīs, ja netiks lietots pārmērīgos apjomos. Tad gan tas var veicināt dažādu veselības problēmu attīstīšanos.

Zinātnieki ļoti ilgi bija pārliecināti, ka sāls veicina šķidruma uzkrāšanos organismā, kā arī pārmērīga tā lietošana var izraisīt paaugstinātu asinsspiedienu. Pēdējos gados iegūtajos pētījumos dati par šo jautājumu ir visai pretrunīgi. Tomēr speciālisti aicina cilvēkus pievērst uzmanību tam, ka sāļus ēdienus parasti pasniedz kafejnīcās un restorānos, un to sastāvā nereti mēdz būt arī daudz tauku, bet maz vērtīgu uzturvielu un minerālvielu.

Ārste-dietoloģe Jūlija Bastrigina norāda, ka pieaugušam cilvēkam diennakts sāls deva ir četri līdz seši grami, bērnam līdz septiņiem gadiem – divi līdz trīs grami. Viņa norāda, ka pārmērīga sāls lietošana var veicināt pieņemšanos svarā, un iesaka vārāmā sāls vietā lietot sāli ar samazinātu nātrija saturu.