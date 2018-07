Sirds veselībai, vēža profilaksei un mirdzošai ādai. Kāpēc ēst arbūzus un to sēklas

Dita Vinovska žurnāliste

Arbūzs ir viens no lielākajiem gardumiem, kas jūlija beigās un augustā nopērkams lielveikalos un tirgū. Šī oga ir ne vien liela savos izmēros, bet arī ļoti populāra. Ja arbūzs ir arī viens no taviem lielākajiem kārumiem, tad zini, ka mielošanās ar to nāks par labu tavai veselībai, bet, ja neesi to īpaši iecienījusi, ir vērts izmēģināt to pievienot kādam ēdienam.