Skaidro speciāliste: kā un cik daudz ingvera lietot, lai tas nekaitētu

Laikā, kad sākusies gripas epidēmija un cilvēki bieži cieš no saaukstēšanās, daudzi pievērš pastiprinātu uzmanību savas veselības un imunitātes uzlabošanai. Tautā ļoti populārs līdzeklis slimību atvairīšanai un uzveikšanai ir ingvers. To, kā šo augu izmantot veselības stiprināšanai un vai to iespējams pārdozēt, stāsta Rīgas Stradiņa universitātes docētāja un uztura speciāliste Eva Kataja.

Viens no biežāk izmantotajiem augu valsts produktiem vīrusu laikā ir ingvers. "Pārtikā un ārstniecībā mēs parasti lietojam ingvera sakni, kas savulaik bija zināma Vidusāzijā, bet tagad tiek audzēta visā pasaulē. Zinātnieki ir izpētījuši, ka ingvera sastāvā ir vismaz 115 bioloģiski aktīvu savienojumu, no kuriem visvairāk ir pētīti ingveroli un šogaoli. Ingveram piemīt vairākas labvēlīgas īpašības: pretiekaisuma, antioksidatīvā, sāpes mazinošā u. c.," stāsta uztura speciāliste. Kā ingveru izmantot ikdienā, lai stiprinātu veselību? "Viens no vienkāršākajiem veidiem ir mizotu vai nenomizotu ingvera sakni sagriezt plānās šķēlītēs, likt krūzē un apliet ar verdošu ūdeni. Kad uzlējums ir padzisis, dzērienam piespiež citrona vai apelsīna sulu un vajadzības gadījumā pieliek kādu karoti medus. Šādu dzērienu var baudīt vairākas reizes dienā. Otrs variants ir, ka no ingvera izspiež sulu. Ņem nevis visu sakni, bet tikai nelielu saknes gabaliņu, jo ingveram ir stipra, dedzinoša garša. Šo sulu var pievienot kādai citai svaigi spiestai sulai vai, pielejot siltu ūdeni, pagatavot ingvera dzērienu." Tāpat Kataja norāda, ka sakni var pievienot zupai, sautējumam vai mērcei, tādā veidā uzņemot visas vērtīgās minerālvielas un citus cilvēka organismam vērtīgus savienojumus, kas ir ingverā. Ir vērts atcerēties, ka līdzvērtīgi var izmantot gan svaigu ingveru, gan ingvera pulveri." Cik daudz ingvera lietot, lai nostiprinātu savu veselību un lai ātrāk atveseļotos? "Diemžēl es nevaru pateikt konkrētu daudzumu, cik ingveru drīkst lietot, taču galvenais ir ievērot, ka ingvera tējas dzeršana un tā lietošana ēdienos pieļaujama tik lielos daudzumos, cik, to lietojot, jūs jūtaties labi. Protams, ar ingvera lietošanu nevajag pārspīlēt, jo nav pierādījumu, kas liktu domāt, ka lielākas ingvera devas ir ārstnieciskākas nekā mazākas devas. Tāpēc nepārspīlējiet un lietojiet ingveru kā palīglīdzekli, kā profilaktisku līdzekli, nevis kā medikamentu," iesaka speciāliste.