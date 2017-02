Tautas metodes saaukstēšanās profilaksei un ārstēšanai

Ar saaukstēšanos kaut reizi dzīvē saskāries ir gandrīz katrs. Iesnas un klepus ir redzamākās tās pazīmes. Kamēr gripas infekcijas ārstēšanai ir nepieciešama nopietnāka ārstēšana, saaukstēšanos ir iespējams uzveikt arī tautas metodēm. Sīpoli ar medu un dažādas tējas ir tikai dažas no tām. Tāpat atceries, ka pasargāt sevi no saaukstēšanās, nebūt nav tik sarežģīti – atliek tikai ielāgot vairākas lietas, ko ievērot laikā, kad apkārt visi šķauda un klepo.

Ja nejūties labi, pirms izlem ar kādām metodēm ārstēties, vispirms pārliecinies par to, ka tā ir saaukstēšanās, nevis gripa. Saaukstēšanās parasti sākas pakāpeniski – ar kakla sāpēm vai iesnām. Gripa sākas pēkšņi, un to pavada augsta temperatūra. Vairāk par to, kā atšķirt gripu no saaukstēšanās, lasi šeit.

Farmācijas doktore Vija Eniņa skaidro, ka organisma aizsardzībai pret saaukstēšanos un citām slimībām var palīdzēt regulāra augu tēju dzeršana. Dažāda veida tējas palīdz uzturēt organismu stipru un veselu. Lai tas notiktu, tās jādzer regulāri, tomēr, ir tējas, kuru lietošana palīdzēs izvairīties no saaukstēšanās arī tad, ja neesi tās dzērusi ilgstoši.