Veselības sargātājs rudenī: kāpēc āboli ieteicami un kā tos vislabāk pagatavot

Rudens ļoti daudzos dārzos ir sācies ar bagātīgu ābolu ražu. Arī tad, ja ne visur ābolu ir patiešām daudz, ir skaidrs, ka to sezona jau ir sākusies. Rudens auglis ir iecienīta uzkoda un kārums daudziem, bet izrādās, ka tam piemīt arī virkne veselībai derīgu īpašību. Tiesa, der paturēt prātā, ka kilogramiem ābolus ēst nevajadzētu, un ābolu plātsmaize nebūt nebūs tik veselīga kā svaigs auglis.

Lielisks šķiedrvielu un C vitamīna avots

Āboli ir ne tikai viegli pieejami un garšīgi, bet arī ļoti vērtīgs vitamīnu un citu vērtīgu vielu avots. Tos droši vari iekļaut savā ēdienkartē, nesatraucoties par “tukšām” kalorijām. Ābols sniegs ne tikai enerģiju, bet arī tavam organismam nepieciešamas vielas. “Healthline” skaidro, ka vienā vidēja izmēra ābolā ir apmēram 95 kalorijas un 25 grami ogļhidrātu.

Viens vidēja izmēra ābols satur apmēram 14 procentus no dienā nepieciešamā C vitamīna devas, tāpat tajā ir arī ap četriem gramiem šķiedrvielu. Vienā ābolā ir arī apmēram seši procenti no dienā nepieciešamā kālija daudzuma un pieci procenti no nepieciešamā K vitamīna apjoma. Nelielos daudzumos ābolā ir arī mangāns, varš un vitamīni A, E, B1, B2 un B6.

Āboli ir arī bagātīgs polifenolu avots. Šīs augos atrodamās vielas ir zināmas ar savu pozitīvo ietekmi uz cilvēka veselību. Populārajos rudens augļos ir arī antioksidanti, kas palīdz aizsargāt plaušas un ir ļoti noderīgi astmas slimniekiem. Atceries, ka ābolus vislabāk ēst ar visu mizu, jo tā satur lielāko daļu šķiedrvielu un daudzas citas vērtīgas vielas.