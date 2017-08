Veselīgais gardums kabacis: kāpēc tas ieteicams un kā pagatavot

Kabači ir vieni no populārākajiem šīs sezonas dārzeņiem, ko izmanto ļoti dažādu ēdienu pagatavošanā. Tomēr iespēja dārzeni pagatavot neskaitāmos veidos nav vienīgā kabača labā īpašība – tas ir arī ļoti veselīgs, kā arī bagāts dažādām uzturvielām un vitamīniem. Īpaši ieteicami tie ir cilvēkiem, kas cieš no cukura diabēta vai vēlas atbrīvoties no kāda lieka kilograma, bet cilvēkiem, kas cieš no nieru slimībām, tos lielā daudzumā lietot nevajadzētu.

Kā skaidro "Tavs Dārzs", kabači ir dārzeņķirbju šķirnes augi. Tie ir viengadīgi. Šos dārzeņus nereti audzē siltumnīcās un lecektīs, bet daudz izplatītāka ir to audzēšana zem klajas debess. Runājot par to, kā atšķiras cukīni no kabača, jāteic, ka tas ir viena un tā paša auga auglis. Cukīni nav īpaša ķirbjaugu suga, bet drīzāk dārzeņķirbja augļa noteikts attīstības brīdis. Par cukīni ir pieņemts uzskatīt kabaču augļus, kas ir līdz 450 gramus smagi, ar maigu, plānu mizu, neatkarīgi no to formas un krāsas. To sēklas ir aizmetušās, bet nav nogatavojušās. Uztura speciāliste Eva Kataja skaidro, ka nav nozīmes tam, kāda ir kabača krāsa, veselīgi ir visi. To izmēram gan ieteicams pievērst uzmanību. Visveselīgākie tie ir pavisam mazi, kad tajos ir visvairāk vitamīnu. Par vērtīgākajiem kabačiem tiek uzskatīti līdz 12 centimetrus garie dārzeņi, kuru diametrs nepārsniedz piecus centimetrus.

