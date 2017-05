Atklās paralizētā Mareka Odumiņa ar otu lūpās radīto mākslas darbu izstādi

Mareks Odumiņš ir paralizēts no kakla uz leju, tomēr tas viņu neattur no gleznošanas. Ar otu mutē viņš rada brīnišķīgus mākslas darbus, ko jau pavisam drīz būs iespējams apskatīt jaunieša personālizstādē. Izstādi rīko labdarības organizācija "Palidzesim.lv", un tās laikā būs iespējams apskatīt īpašās gleznas, satikt pašu mākslinieku, kā arī iegādāties kādu no gleznām, lai par iegūtajiem līdzekļiem Mareks varētu doties uz rehabilitāciju Igaunijā, kas būtiski palīdz uzlabot viņa veselības stāvokli.

Mareks ir pilnībā paralizēts, un pats spēj kustināt tikai sejas muskuļus. Viņš ir pozitīvs, dzīvespriecīgs, pilns optimisma un ticības, ka viss izdosies, tikai ja vien pats to vēlēsies un būs mērķtiecīgs. Mareks ne tikai pozitīvi domā, bet arī dara – viņš glezno, turot otiņu mutē. Vairāk par jaunieti un viņa dzīvi ir iespējams uzzināt šeit. Foto: Privātā arhīva foto Pēc 17. maija Mareka gleznu izstāde būs apskatāma arī tirdzniecības centra "Mols" pirmajā stāvā. Mareks vēlas, lai viņa gleznas apskatītu pēc iespējas vairāk cilvēku un iedvesmotos pozitīvai dzīves uztverei. Izstādes atklāšana 2017. gada 17. maijā, pulksten 17 "Noliktava Nr.3" (Andrejsala, Andrejostas 4a) telpās. Izstādes tapšanu atbalsta: "LNK Charity Fund". Atbalstīt Mareku vari arī, ziedojot šeit.