'Es nekad nepadodos ne sportā, ne dzīvē.' Cīņai ar melanomu Līgu motivē līdzcilvēku atbalsts

Liepājniece Līga Bārda jau trīs gadus studē Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā. Tas ir bijis viņas sapnis jau kopš bērnības. Paralēli mācībām Līga strādā par florbola treneri jauniešiem un pati nodarbojas ar sportu. Viņas sapņus gan uz brīdi ir nobremzējusi slimība – vasarā Līgai atklāja melanomu ar metastāzēm.

Uzzināt par smago slimību bija šokējoši, atzīst Līga. Viņa nezināja, ko iesākt un ko darīt. Īpaši smagi bija uzzināt, ka ārstēšana jāsedz pašas līdzekļiem, jo Līgai reizi trīs nedēļās nepieciešami divi zāļu flakoni, kas maksā apmēram 2023 eiro katrs. Līgas tuvinieki, ilgi nekavējoties, uzsāka ziedojumu vākšanu, lai viņa varētu saņemt nepieciešamo palīdzību. Līga norāda, ka šī rīcība viņu motivēja nepadoties un ļāva justies drošāk par savu nākotni.

Par to, kā palīdzēt un ziedot Līgas ārstēšanai, ir iespējams uzzināt, sazinoties ar viņu sociālajā tīklā "Facebook".

Foto: Privātais arhīvs

"Visu laiku esmu bijusi tāda aktīva – jau no vidusskolas un pamatskolas," par sevi stāsta Līga. Viņa uzskata, ka tas ir viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc līdzcilvēki paši nolēmuši sniegt viņai palīdzību un atbalstīt cīņā par veselību. Ziedojumus viņa ir saņēmusi gan no bijušās skolas skolēniem, gan pilnīgi svešiem cilvēkiem, gan, kā Līga pati saka, "lielās florbola ģimenes". Pašlaik viņai ir savākti līdzekļi, kas nodrošinās ārstēšanu vairākus mēnešus, bet, lai viņa izveseļotos, ar to nepietiks.

Ātra rīcība un cīņasspars ļauj noticēt gaišai nākotnei

Jūlija beigās Līgai sāka sāpēt paduse. Ņemot vērā, ka viņa trenējas, Līga sākumā domājusi, ka sāpēs izraisījis kāds savainojums vai pārpūle. "Tad paskatījos, un kaut kāds bumbulītis," atceras Līga. Viņa sapratusi, ka problēma ir nopietnāka, un devusies pie ārsta. Sākumā secināts, ka veidojums radies no dezodoranta lietošanas un problēma nav nopietna. "Uz to arī es paļāvos." Viņai bija jāapmeklē vairāki speciālisti, kas apstiprinājuši iepriekš sacīto.

19. augustā Līgai bija jādodas uz slimnīcu veikt papildu pārbaudes. "Tad man sāka veikt pārbaudes, un, protams, neviens jau nedomāja, ka man kaut kas tik traks būs." Viņai veica biopsiju. Tās rezultāti bija zināmi pēc 10 dienām. Tad arī Līga uzzināja, ka diagnoze ir melanoma. To, ka viņai nav audzēja pirmā stadija un jau ir izveidojušās metastāzes, Līga uzzināja vēlāk. "Tas bija tāds šoks, ka es nezināju, ko darīt."

Foto: Privātais arhīvs

Līga stāsta, ka neilgi pēc diagnozes uzzināšanas, kā arī vizītēm pie dažādiem speciālistiem ļoti daudz raudājusi. Pārdzīvojis arī viņas puisis. Pēc vienas no vizītēm abi ļāvušies asarām pa ceļam uz mājām. Līga norāda, ka tajā brīdī bijis tik slikti, ka bijis vienalga, vai kāds to redz un ko viņi par to domā. "Tagad jau es esmu kaut kā nomierinājusies nedaudz," viņa nosaka.

Saņemot ārstu konsīlija slēdzienu, kurā bija rakstīts paredzamais dzīves ilgums, viņa bija šokā. "Tur bija rakstīts: "Vairāk nekā seši mēneši". Man ir tikai 21 gads, un es domāju – nu ko es darīšu, ko es iesākšu." Vēlāk gan viņa iedziļinājusies tajā, kāpēc šāds skaitlis minēts, un nomierinājusies. "Tas jau ir saprotams, ka ārsts nevar rakstīt 10 gadus, jo, ja gadījumā kaut kas notiek, tad viņš var būt vainīgs."

Tagad par savu nākotni Līga ir daudz mierīgāka, ļoti palīdzējis tuvinieku, liepājnieku un daudzu citu cilvēku atbalsts. Paši tuvākie nekavējoties nokārtojuši visas formalitātes, lai Līga varētu pieteikties kaut vai daļējam valsts atbalstam ārstēšanas veikšanai, kā arī uzsākta ziedojumu vākšana, lai viņa pēc iespējas drīzāk varētu saņemt pirmo zāļu devu. "Mēs nevilcinājāmies nevienu dienu, mēs uzreiz visu izdarījām," stāsta Līga. Tagad viņa tic, ka spēs uzveikt slimību, un ir gatava cīnīties par savu dzīvību. "Manī jau tāds cīņasspars vienmēr ir bijis. Es nekad nepadodos ne sportā, ne dzīvē, un kaut kā tas viss palīdz."

4000 eiro reizi trīs nedēļās – tāda ir cena, lai Līga dzīvotu

Līga stāsta, ka reizi trīs nedēļās viņai ir nepieciešams saņemt zāles. Viņai nepieciešami divi zāļu flakoni, viens maksā apmēram 2000 eiro. To, cik ilgi zāles būs nepieciešamas, viņa vēl nezina, bet reizēm, lai izveseļotos, tās jālieto veselu gadu. Pašlaik viņai ir izdevies savākt apmēram 20 000, kas nozīmē – 15 nedēļas viņa varēs saņemt nepieciešamo palīdzību.

Foto: Privātais arhīvs

"Visa ģimene atbalstīja un teica, ka visi kopā atbalstīs, un tagad, kad ir tā nauda jau vairākām reizēm, tas man deva riktīgu motivāciju. Man raksta cilvēki un zvana, un interesējas, kā iet, un piedāvā palīdzību. Tas man ir ļoti patīkami, un vēl ka komanda ļoti palīdz," stāsta Līga. Viņu pārsteidzis arī kāds nepazīstams vīrietis, kas Līgas bankas kontā ieskaitījis 1000 eiro. "Es biju tādā šokā, ka es sāku raudāt – kā tik daudz un tik laba sirds."

Sākotnēji nepieciešamo summu ārstēšanai viņa pat nevarēja aptvert. "Mums bija bezizejas situācija, un mēs vienkārši gājām un visu savu naudu atdevām, visus iekrājumus, kas vien mums bija," par pirmās zāļu devas saņemšanu stāsta Līga.

Lai izietu gadu ilgu terapiju, Līgai būtu vajadzīgi apmēram 70 000 eiro, bet to, cik ilgi zāles būs jālieto, viņa vēl nezina. Gadījumā, ja līdzcilvēki saziedos vairāk nekā nepieciešams, viņa šos līdzekļus ziedos kādam citam, kas cīnās ar šo pašu slimību. Tāpat arī Līga plāno publicēt atskaites par saziedotajiem līdzekļiem, kā arī to izlietojumu savā "Facebook" lapā.