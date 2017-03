Es nevaru pieļaut, ka man atkal sāp. Leldes stāsts par dzīvi ar hronisku migrēnu

Lai arī Pasaules Veselības organizācijas dati liecina, ka no dažādu formu migrēnas cieš teju trešā daļa pasaules iedzīvotāju, sabiedrībai joprojām ir ļoti daudz aizspriedumu par šo slimību, kas apgrūtina ikdienu tās pacientiem. Leldei ir hroniska migrēna, kas nozīmē, ka viņai galva sāp vismaz 15 dienas mēnesī. Viņa atklāj, ka dzīve ar šo slimību nav viegla, un sabiedrības attieksme to var padarīt vēl grūtāku.

Sieviete no migrēnas cieš jau vairākus desmitus gadu. Viņa norāda, ka sāpes ir klātesošas un vieglāk nekļūst: "Vienmēr saka – paliksi vecāka, būs vieglāk. Nekā nebija!" Tā kā migrēnu izārstēt nevar, Leldei nekas cits neatliek, kā ar to sadzīvot. Dienas, kad nesāp galva, sieviete sauc par "laimīgajām". Pārējās viņai ir jāmokās sāpēs, kas var ilgt līdz pat sešām stundām vai jālieto speciālas zāles migrēnas pacientiem, kuru cena ir pieci eiro par tableti. Jāpiebilst, ka medikamentu iegāde jāveic par saviem līdzekļiem.

Sāpes, ko nevar kontrolēt vai prognozēt

"Es skaidri sāku apzināties, ka tā ir problēma, vidusskolas gados, bet tad galvassāpes bija ļoti retas – nu reizi pāris mēnešos vai pat pusgadā. Tāpēc arī pat nepievērsu tam uzmanību," atceras Lelde. Viņa stāsta, ka 25-30 gadu vecumā no sāpēm viņa cieta jau divas vai trīs reizes nedēļā. To, kas viņai kait, atklāja diezgan ātri. Protams, bija jāveic virkne pārbaužu, lai izslēgtu citas iespējamas saslimstības. Tā kā neko citu viņai neatklāja, varēja secināt, ka sieviete cieš no migrēnas.

Tu vienkārši guli. Tu neesi spējīgs piecelties. Ja tu piecelies, tad visbiežāk ir vemšanas reflekss. Tu paskaties uz gaismu, un visas sajūtas pastiprinās. Lelde

Viņa stāsta, ka sāpes migrēnas lēkmju laikā ir tik spēcīgas, ka tās grūti aprakstīt. Tās varētu salīdzināt ar ļoti stiprām zobu vai ausu sāpēm. "Tās ir tādas galvassāpes, ka ir sajūta, ka ar nazi dur vienā punktā. Pulsējošas sāpes. Tu pagrozi galvu vai pakusties… Sāpes pastiprina katra kustība, pat katrs sirdspuksts." Tās var būt tik spēcīgas, ka kļūst slikti. Viņa gan norāda, ka ne vienmēr sāpes ir tik spēcīgas.

"Tu vienkārši guli. Tu neesi spējīgs piecelties. Ja tu piecelies, tad visbiežāk ir vemšanas reflekss. Tu paskaties uz gaismu, un visas sajūtas pastiprinās. Tu neko nevari izdarīt. Tu guli, tu aizmiedz, tad tu pamosties, tad tu atkal guli un tad ir viens tāds brīdis, kad sāk "atiet"," par to, kā norit migrēnas lēkme, stāsta Lelde. Parasti sāpes ilgst apmēram sešās stundas. Pēc tam Lelde jūtas labi. No malas varētu šķist, ka nekas īpašs nav noticis. Tāpēc arī daudziem, kas nav pieredzējuši migrēnas radītas sāpes, var šķist, ka pacienti tās izdomā.

Kļūdainais uzskats par aristokrātu un sliņķu slimību

Lelde atklāj, ka reizēm ir grūti sadzīvot ar sabiedrības neizpratni un aizspriedumiem par šo slimību. Netrūkst cilvēku, kas uzskata, ka migrēna ir aizbildinājums, lai kaut ko nedarītu vai vienkārši atpūstos. Šādi uzskati mēdz būt arī cilvēkiem, kas Leldi pazīst diezgan labi. Ir gadījies, ka cilvēki pēc tam, kad sieviete ir vairākas stundas mocījusies sāpēs, pajautā, vai viņa ir izgulējusies, jo uzskata, ka viņa ir vienkārši atpūtusies.

Cilvēki domā, ka tā ir tāda mana kaprīze. Lelde

"Ir ļoti grūti, jo līdzcilvēki ne vienmēr saprot, ka reizēm fiziski nespēju paveikt pat to, kas ir ieplānots," stāsta Lelde. Viņa norāda, ka šo slimību mēdz uzskatīt arī par aristokrātu un baronešu slimību, un netrūkst arī dažādu filmu un romānu, kuros augstdzimušas sievietes regulāri atpūšas, jo ciešot no migrēnas. "Cilvēki domā, ka tā tāda mana kaprīze," piebilst Lelde, paskaidrojot, ka daudzi uzskata, ka migrēna ir vienkāršs attaisnojums slinkumam.

Sieviete gan uzsver, ka tas neattiecas uz viņas vistuvākajiem, kuri izprot to, cik smagas var būt migrēnas lēkmes.

Ar migrēnu jāsadzīvo

Lelde stāsta, ka ir grūti pieņemt to, ka sāpes nav iespējams kontrolēt. Tas izraisa nepatīkamas izjūtas: "Tu īsti nezini, kā tev tā diena beigsies." Ir dažādi faktori, kas var izraisīt galvassāpes, tāpēc ir jāpielāgojas, piemēram, jāpadomā, lai nerastos bada sajūta, jo tā var veicināt sāpju rašanos. Ir jāseko līdzi tam, ko ēd, dzer, cik daudz sporto, vai telpā ir pietiekami daudz gaisa.

Tāpat sāpju lēkmi var izraisīt stress un pārpūle. Lelde norāda, ka ne vienmēr ir iespējams novērst visus faktorus, kas var izraisīt sāpes. Turklāt ne visos gadījumos šie faktori vienādi ietekmē pašsajūtu. Reizēm paveicas, un tie sāpes neizraisa, bet ir arī gadījumi, kad sāpju cēloni nav iespējams izskaidrot.

Es nevaru pieļaut, ka man atkal sāp. Lelde

Lelde ir atteikusies no pretsāpju līdzekļu lietošanas, jo tie viņai tāpat lielākajā daļā gadījumu nepalīdz. Viņai neirologs ir izrakstījis speciālu līdzekli migrēnas pacientiem, kas jālieto, jūtot migrēnas lēkmes tuvošanos. Līdz šim tas ir izrādījies visefektīvākais līdzeklis, lai arī ārsti satraucas, ka Leldei no tā jau ir izveidojusies atkarība, tāpēc viņa meklē citas alternatīvas.

"Es nevaru pieļaut, ka man atkal sāp," biežo zāļu lietošanu pamato Lelde. Viņa atklāj, ka negrib uzzināt, kas notiktu, ja viņa, jūtot lēkmes tuvošanos, neiedzertu zāles. Jautāta par to, cik grūti ir izturēt migrēnas lēkmi, viņa nosaka: "Izturēt jau var, izturēt jau visu ko var." Viņa skaidro, ka laika gaitā katrs migrēnas pacients atklāj savus līdzekļus, kas palīdz kaut nedaudz uzlabot dzīves kvalitāti. Viņai nekas cits, izņemot specializētos medikamentus, līdz šim nav palīdzējis.