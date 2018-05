Ivetas skolotājs – vēzis. Iemācīties uzdrīkstēšanos un uzveikt slimību

Vēzis ir diagnoze, kas nereti saistās ar zaudētiem matiem, grūtu cīņu un, iespējams, nāvi. Tomēr ne visos gadījumos satikšanās ar šo slimību beidzas šādi. To parāda arī Ivetas Stares stāsts. Viņai pirms teju 18 gadiem diagnosticēja krūts vēzi. Ātra rīcība palīdzēja slimību uzveikt. Cīņa nebija viegla, bet tās iznākums ir pozitīvs – Iveta ir iemācījusies drosmi un palikusi dzīva. Lai mudinātu citas sievietes pievērst uzmanību savai veselībai un laikus meklēt palīdzību, viņa piekrita izstāstīt savu stāstu.

Iveta nav pirmā savā ģimenē, kas saskārusies ar šo smago slimību. "Manā gadījumā ir tā, ka krūts vēzis bija manai vecaimātei un arī manai mammai." Viņas vecmāmiņa nodzīvoja 80 gadus ilgu mūžu, bet mammai pašlaik ir 78 gadi. Tas parāda, ka šī slimība nebūt nenozīmē tūlītēju nāves spriedumu un nav ārstējama. "Viņas arī savlaicīgi atklāja," piebilst Iveta. "Man pašai arī bija tas pozitīvais stāsts, ka tā slimība ir ārstējama. Un kad tu viņu izārstē, tu vari nodzīvot normāla garuma dzīvi un viss ir kārtībā."

Šoruden jau 18. reizi Iveta svinēs dubultus svētkus: "Sestajā septembrī bija operācija un tā ir mana dzimšanas diena."

Tagad Iveta ir Preiļu slimnīcas valdes priekšsēdētāja un viena no kustības "Pārbaudi krūtis, lai dzīvotu" vēstnesēm, un viņa neslēpj, ka, ļoti iespējams, nebūtu sasniegusi to, ko tagad, ja nebūtu saskārusies ar vēzi. Slimība viņai iemācīja izbaudīt katru mirkli un nebaidīties no izaicinājumiem. Sarunas laikā Iveta gan vairākkārt piebilst, ka viņai paveicās, jo slimību atklāja agrīnā stadijā un ārstēšanu uzsāka nekavējoties.