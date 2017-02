Kad menstruācijas un sāpes kontrolē dzīvi. Trīs stāsti par endometriozi

Sāpes, kuru dēļ sievietes zaudē samaņu, ir spiestas kavēt darbu un ar kurām ir jāiemācās sadzīvot – tā ir tikai viena no endometriozes pazīmēm. Lai arī Pasaules Endometriozes pētījumu centra dati liecina, ka šī slimība skar 176 miljonus jeb 10 procentus no visām sievietēm, par to zināms ļoti maz, un sievietēm, kas no tās cieš, nākas saskarties ne vien ar līdzcilvēku, bet arī mediķu neiecietību un neizpratni par to, ko nozīmē sadzīvot ar slimību.

Endometrioze ir slimība, kuras laikā audi, kas ir līdzīgi dzemdē esošajiem, attīstās ārpus tās. Sievietēm veidojas cistas, un viņas cieš no sāpēm menstruāciju, ovulācijas un dzimumakta laikā, asiņošanas, nespēka, vēdera izejas problēmām. Slimība var ietekmēt arī auglību. Tā nav ārstējama, bet ir līdzekļi simptomu mazināšanai. Tiesa, tie ne vienmēr palīdz. Pasaules Endometriozes pētījumu centrs norāda, ka par slimību maz diskutē, jo arī 21. gadsimtā jautājumi, kas saistīti ar menstruācijām un sāpēm to laikā, ir tabu. Ne visām sievietēm, kas cieš no šīs slimības, simptomi būtiski ietekmē dzīves kvalitāti. Tāpat sabiedrībā joprojām valda uzskats, ka sāpes menstruāciju laikā ir daļa no tā, ko nozīmē "būt par sievieti". Tajā momentā, kad tu esi tajās sāpēs un tu zini, ka viņas nāks katru mēnesi un viņas būs vienalga tā vai tā. Tas ir tāds jautājums, kurā… Ir bijis tā, ka tu domā – vai ir tā vērts vispār, ko tu vispār vari izdarīt. Protams, par to negribas runāt, bet endometriozes atbalsta grupās ļoti bieži ir redzami ieraksti par meitenēm, kas ir nolēmušas izdarīt pašnāvību tikai tāpēc, ka tās sāpes nav bijušas izturamas. Dana Lai saprastu, kā šī slimība ietekmē sieviešu ikdienu, uz sarunu aicinājām trīs sievietes, Aiju, Danu un Lauru, kas viena ar otru iepazinās sociālajos tīklos izveidotā domubiedru grupā par endometriozi. Lai arī sieviešu pieredze ir ļoti atšķirīga, viņas visas ir saskārušās ar negatīvu līdzcilvēku attieksmi un neizpratni par to, kas ar viņām notiek. Sievietes uzsver, ka slimība nozīmē regulāras sāpes, dzīves pakārtošanu menstruālajam ciklam un pat bailes no mēnešreizēm. Dana uzsver, ka slimība ir ļoti smaga arī emocionāli: "Tajā momentā, kad tu esi tajās sāpēs un tu zini, ka tās nāks katru mēnesi un tās būs vienalga tā vai tā. Tas ir tāds jautājums, kurā… Ir bijis tā, ka tu domā – vai ir tā vērts vispār, ko tu vispār vari izdarīt. Protams, par to negribas runāt, bet endometriozes atbalsta grupās ļoti bieži ir redzami ieraksti par meitenēm, kas ir nolēmušas izdarīt pašnāvību tikai tāpēc, ka tās sāpes nav bijušas izturamas."

