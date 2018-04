Medikamentu cena – šķērslis veselībai. Tatjana lūdz palīdzību ādas vēža uzveikšanai

Jau vairākkārt esam rakstījuši par Tatjanu Bičiku, kas jau ilgāku laiku slimo ar melanomu. Pēc neefektīvas ārstēšanas un atkārtotām operācijām sievietei parādījās cerību stariņš – jauni medikamenti. Tie izrādījās arī ļoti efektīvi, bet to izmaksas šķiet prātam neaptveramas, tāpēc viņa ir spiesta atkārtoti vērsties pie līdzcilvēkiem pie palīdzības.

Tatjana ir enerģiska un dzīvespriecīga sieviete, kas savu dzīvi pavada kustībā. Izaudzinājusi divus bērnus un 32 gadus nostrādājusi par pavāri bērnudārzā, tagad sieviete ir nonākusi situācijā, kur bez līdzcilvēku atbalsta neiztikt, jo apmaksāt zāles, kas var glābt viņas dzīvību, saviem spēkiem viņa nespēj.

Tatjanai ir uzsākta ārstēšana, kas parāda – zāles palīdz un metastāzes ievērojami samazinās, dažas pat ir pazudušas. Diemžēl viņai nav nepieciešamo līdzekļu, lai medikamentus iegādātos. Reizi trīs nedēļās Tatjanai ir nepieciešami vairāki tūkstoši eiro, kas ir neaptverama summa viņai pašai un viņas tuviniekiem. Tāpēc tika uzsākta ziedojumu vākšana. Sākotnēji bija nepieciešami vairāk nekā 100 000 eiro. Lai turpinātu ārstēšanos, ir nepieciešami papildu līdzekļi. Uzzināt vairāk par ziedojumu vākšanu, kā arī sniegt atbalstu sievietei ir iespējams šeit.

Tatjana medikamentus lieto jau divus gadus, bet ārstēšana ir ieilgusi, jo viņai nav nepieciešamo līdzekļu, lai samaksātu par zālēm. Viņa tās saņem tad, kad izdodas savākt līdzekļus, nevis tad, kad to rekomendē ārsts. Tatjana ir pārliecināta, ka tad, ja līdzekļu netrūktu un viņa varētu saņemt zāles reizi trīs nedēļās, tagad viņa jau būtu vesela.

Zāles palīdz, bet līdzekļu to saņemšanai nav

Foto: Privātā arhīva foto

Tatjana stāsta, ka pirmo gadu zāles viņa saņēma reizi trīs nedēļās – tieši tā, kā ārsti bija ieteikuši. Rezultāts bija acīmredzams, jo ievērojami samazinājās metastāzes. Jau rakstījām, ka pērnā gada janvārī metastāze aknās bija samazinājusies no 1,7 līdz 0,8 centimetriem, bet liesā no 3,6 uz 1,5 centimetriem. Savukārt plaušu apvidū metastāzes ir pazudušas pavisam. Iepriekš viņai regulāri veiktas operācijas, lai atbrīvotos no ļaundabīgajiem veidojumiem, bet tie vienmēr parādījušies no jauna. Uzsākot terapiju, kuras turpināšanai līdzekļi nepieciešami pašlaik

Tatjanai bija nepieciešama divus gadus ilga terapija. Līdzekļus zāļu iegādei pirmajā gadā Tatjana ieguva, pateicoties tuvinieku atbalstam un cilvēku ziedojumiem. Tāpat tika saņemts 40 000 eiro liels aizdevums, kā arī līdzekļi no Nacionālā veselības dienesta. Otrajā gadā ar līdzekļu vākšanu tik labi nevedās, un nepieciešamās injekcijas viņa saņēma reizi divos vai trīs mēnešos – gada laikā viņa saņēma piecas injekcijas. Tāpēc kursu nepieciešams turpināt.

Foto: Privātais arhīvs

Tatjana stāsta, ka, neskatoties uz to, ka zāles saņemtas retāk, tās devušas rezultātu. Pērnā gada sestajā decembrī Tatjana saņēma patīkamu ziņu – metastāzes vēl vairāk samazinājušās. Aknās metastāze ir tikai 0,3 centimetrus liela, bet liesā tā ir mazāka par centimetru. Tatjana ir pārliecināta, ka tad, ja varētu saņemt zāles tik bieži, kā to noteikuši ārsti, viņa jau būtu vesela.

Pašlaik ziedojumu vākšana notiek ļoti lēni, un arī tuvinieki nevar palīdzēt tādā apmērā, lai Tatjana varētu saņemt nepieciešamo palīdzību. Ir jāatmaksā kredīts, kas palīdzēja uzsākt ārstēšanu, un ne pati, ne tuvinieki nevar atļauties reizi trīs nedēļās maksāt vairākus tūkstošus par zālēm. Tatjana norāda, ka pēc iespējas cenšas ierobežot savus tēriņus: "Ui, ui, es neko sev nepērku." Viņa teic, ka valkā tikai savas vecās "lupatas" un ļoti priecājas par to, ka viņai ar meitu ir vienāds apģērba izmērs, jo tas viņai palīdz vēl vairāk ietaupīt.

Runājot par līdzcilvēku sniegto palīdzību, Tatjana ir ļoti pateicīga. "Tas pilnīgi jābļauj," par to, cik ļoti viņa vēlas pateikt "paldies" katram, kas ir sniedzis roku grūtajā brīdī, teic sieviete. Tatjana vairākkārt atkārto, ka viņai jau kļūst neērti par to, ka viņai atkal un atkal nākas lūgt palīdzību līdzcilvēkiem, bet tajā pašā laikā sieviete apzinās – tā ir viņas vienīgā iespēja uzveikt slimību. Palīdzēt viņai ir iespējams, ziedojot šeit.

Tatjana izbauda šodienu un pēc slimības uzveikšanas plāno atgriezties darbā

Foto: Privātais arhīvs

Jau rakstījām, ka Tatjana 32 gadus nostrādājusi Siguldas bērnudārzā "Pīlādzītis" par pavāri, izaudzinājusi dēlu un meitu, kuri abi kļuvuši par farmaceitiem. Slimības dēļ viņa savu darbavietu atstāja. Nevarēdama nosēdēt mājās, viņa tomēr nolēma strādāt kaut nepilnas slodzes darbu – vairākas reizes nedēļā viņa iznēsā reklāmu. "Es tomēr staigāšu, es kaut ko darīšu," viņa apņēmīgi saka.

Sieviete norāda, ka ir ļoti aktīva visa gada garumā. Viņa dodas regulārās pastaigās ar suni, reizēm pastaigas pārvēršas vieglā skrējienā. Tāpat viņa arī pavada laiku ar mazmeitu, regulāri vingro un darbojas dārzā. Esot ārā, sieviete vienmēr parūpējas par to, lai būtu aizsargāta no saules kaitīgā starojuma. "Es neskatos – ā, es tur slima," teic Tatjana. Viņa dzīvo pilnvērtīgu dzīvi un tic, ka atradīs līdzekļus slimības uzveikšanai.

"Kad es tikšu galā ar tiem bumbuļiem, tad es iešu strādāt normālu darbu," savu nākotni plāno Tatjana.

Uzsāk cīņu par zāļu pieejamību

Tatjanas cīnītājas gars ir manāms ne tikai viņas ceļā uz pašas veselību, bet arī sociālajās aktivitātēs. Viņa iestājas par to, lai arī citiem melanomas pacientiem būtu pieejama nepieciešamā ārstēšana. "Zāles ir," viņa vairākkārt atkārto, atgādinot par saviem ārstēšanās rezultātiem. Diemžēl, medikamenti, kas palīdz konkrētās audzēja mutācijas uzveikšanai, nav iekļauti valsts kompensējamo zāļu sarakstā. Medikamenti, kas Tatjanai bija pieejami, izrādījās neefektīvi, lai arī tika izmēģinātas dažādas terapijas.

Lai rosinātu pārmaiņas un padarītu medikamentus pieejamākus, Tatjana ir uzsākusi parakstu vākšanu par to, lai melanomas pacientiem būtu pieejams valsts atbalsts. Uzzināt vairāk par viņas iniciatīvu, kā ar parakstīties par to, ir iespējams šeit. Pašlaik savākts gandrīz 8000 balsu. Tatjana ir apņēmības pilna cīnīties par savu un citu cilvēku iespējām saņemt palīdzību.