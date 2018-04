Mirusi Līga Bārda, kuras ārstēšanai ziedoja līdzcilvēki

Pēc vairāku mēnešu cīņas ar smagu slimību, dzīvību zaudējusi liepājniece Līga Bārda, kuras ārstēšanai ziedoja līdzcilvēki, apstiprināja jaunietes mamma. Līga par slimību uzzināja pērnā gada augustā. Neilgi pēc tam tika uzsākta ziedojumu vākšana ārstēšanai.

Oktobrī Līga bija pilna spēka un apņēmības slimību uzveikt. Ātra rīcība, cīņasspars un līdzcilvēku atbalsts ļāva ticēt, ka tas ir izdarāms. Līga bija ļoti pateicīga paziņām un līdzcilvēkiem, kas nolēma uzsākt līdzekļu vākšanu. "Visu laiku esmu bijusi tāda aktīva – jau no vidusskolas un pamatskolas," viņa par sevi sacīja oktobrī. Līga pieļāva, ka tas bija viens no iemesliem, kas motivēja līdzcilvēkus palīdzēt. Ziedojumus viņa saņēma gan no bijušās skolas skolēniem, gan pilnīgi svešiem cilvēkiem, gan, kā Līga pati teica, "lielās florbola ģimenes".

Jūlija beigās Līgai sāka sāpēt paduse. Ņemot vērā, ka viņa trenējas, Līga sākumā domājusi, ka sāpēs izraisījis kāds savainojums vai pārpūle. "Tad paskatījos, un kaut kāds bumbulītis," atceras Līga. Viņa sapratusi, ka problēma ir nopietnāka, un devusies pie ārsta. Sākumā secināts, ka veidojums radies no dezodoranta lietošanas un problēma nav nopietna. "Uz to arī es paļāvos." Viņai bija jāapmeklē vairāki speciālisti, kas apstiprinājuši iepriekš sacīto.

19. augustā Līgai bija jādodas uz slimnīcu veikt papildu izmeklējumus. "Tad man sāka veikt pārbaudes, un, protams, neviens jau nedomāja, ka man kaut kas tik traks būs." Viņai veica biopsiju. Tās rezultāti bija zināmi pēc 10 dienām. Tad arī Līga uzzināja, ka diagnoze ir melanoma, vēlāk gan izrādījās, ka viņai uzstādīta nepareiza diagnoze. Lai arī sākotnēji jauniete bija šokēta, viņa neapjuka un mēģināja atrast līdzekļus, lai slimību uzveiktu. Diemžēl tā izrādījās spēcīgāka.

