Ne vienmēr var salabot salauztu dvēseli. Četri stāsti par dzīvi ar depresiju

Depresija nav vārds slikta garastāvokļa aprakstīšanai, lai arī tieši šim mērķim to izmanto ļoti bieži. Depresija ir smaga slimība, kas ietekmē pilnīgi visas dzīves sfēras, atņem enerģiju un dzīvotprieku. Ar to var saskarties noteiktos dzīves posmos, piemēram, pēc dzemdībām vai smaga zaudējuma, bet ne vienmēr no tās ir iespējams atbrīvoties. Šādos gadījumos neatliek nekas cits, kā mācīties ar to sadzīvot.