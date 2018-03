Patrīcijai nepieciešamā operācija izrādās sarežģītāka, nekā plānots. Vajadzīgi papildu līdzekļi

Februāra sākumā pie līdzcilvēkiem ar lūgumu palīdzēt glābt viņas meitas roku vērsās Kristīna Namavīre. Nepieciešamo summu izdevās savākt, kā arī operāciju bija plānots veikt martā. Diemžēl tā izrādījās krietni sarežģītāka, tāpēc tā netika veikta. Meitenei piedāvā operāciju, kas ir četras reizes dārgāka nekā sākotnēji plānotā, bet meitenes mamma ir cerību pilna atrast iespēju to veikt lētāk.

Kristīna stāsta, ka rokas problēmu dēļ Patrīcijai bija jāpārtrauc mācības skolā, jo viņai sāp arī kreisā roka - ar to ir jāveic viss, kas līdz šim darīts ar labo roku. Ārsti joprojām nav vienisprātis par to, kāda ir Patrīcijas diagnoze. Patrīcijas labajā rokā ir ievērojami apgrūtināta asins cirkulācija – sākot no elkoņa uz leju, tā bija pasliktināta, bet plaukstā tās nebija vispār. 24. janvārī viņai veica operāciju. Martā bija paredzēta operācija krūšu kurvī, kuras uzdevums būtu pilnībā atjaunot asins plūsmu rokā. Vairāk par Patrīciju un viņas ceļu līdz ārstu slēdzienam "īpašs, neparasts gadījums" vari lasīt šeit.

Jau rakstījām, ka meitenes ārstēšanai bija saziedoti 10 200 eiro. Ar to vajadzēja pietikt nepieciešamajiem izmeklējumiem, kā arī operācijai Hamburgas klīnikā "Asklepios". Kristīna raksta, ka ārsti pēc papildu pārbaudēm norādījuši, ka gadījums ir pārāk sarežģīts, tāpēc ieteikuši konsultēties ar speciālistiem citā Hamburgas klīnikā, kam ir lielāka pieredze šādu operāciju veikšanā. Nedēļa, kas pavadīta klīnikā, un papildu pārbaudes izmaksāja 2000 eiro, stāsta Kristīna.

Viņa norāda, ka Patrīcija tagad gaida rindā uz nepieciešamo operāciju ārstu ieteiktajā klīnikā. "Pagājušajā nedēļā mani informēja, ka tāda veida operācija pie viņiem izmaksā 40 000 (tā ir iemaksa, kas man pirms operācijas jāveic). Protams, šī summa ļoti atšķiras no sākotnējām izmaksām. Ņemot vērā, ka mums priekšā ir vismaz trīs braucieni, fizioterapija utt. tie būs visi 50 000," rēķina Patrīcijas mamma, "tā ir astronomiska summa."

Foto: Privātā arhīva foto

Kristīna meklēja lētākas iespējas, vaicājot arī ārstiem, kas veica pārbaudes un operēja Patrīciju iepriekš. Viņi ieteica sazināties ar Universitātes klīniku Rēgensburgā. Tuvākajās dienās speciālisti būs iepazinušies ar Patrīcijas lietu, ārstu slēdzieniem un informēs, vai spēj meitenei palīdzēt. Pašlaik Kristīna vēl nezina, cik lielas būs galējās izmaksas Patrīcijas rokas glābšanai, bet summa nebūs mazāka par 20 000 eiro.

Kristīna stāsta, ka viņai nav laika izskatīt veselu lērumu variantu: "Atrast ķirurgu komandu, kas to spētu, ir grūti, aizrit divas nedēļas laika, kamēr viņi iepazīstas, viņiem jāredz arī Pate utt. Laiks tik rit uz priekšu." Patrīcijai tagad parādījušās sāpes arī otrā rokā, jo viss jādara ar veselo roku. Tāpat meitenei sāp mugura, jo viņa nedrīkst celt rokas uz augšu.

"Sāpes Patrīcijai ir gandrīz katru dienu. Arī diemžēl skola bija jāpārtrauc, līdz atrisināsim rociņas situāciju," stāsta Kristīna. Meiteni no rītiem apmāca mājās, pa dienu viņa mācās pati. Kristīna paralēli meitas audzināšanai un aprūpei joprojām cenšas uzturēt arī savu veikaliņu, kas ir viņu abu ienākumu avots, kā arī meklē iespējas meitenes tālākai ārstēšanai.

Ja arī tu vēlies palīdzēt glābt Patrīcijas roku, ziedot iespējams, veicot pārskaitījumu uz Patrīcijas kontu:

Patricija Roganova

Banka: AS LHV PANK

Konta numurs: EE787700771001928575

BIC/SWIFT: LHVBEE22

Valsts: Igaunija

Maksājumā mērķī norādīt "Donation f- Patricija's Hand Treatment"