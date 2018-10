Tas nav infarkts, tā ir veģetatīvā distonija. Trīs stāsti par mūsdienu veselības biedu

Trīcošas rokas, elpas trūkums un reiboņi. Šādi simptomi ne vienmēr raksturo fiziskās veselības problēmas. Tie var liecināt arī par slimību, ko sauc – veģetatīvā distonija. Šī slimība spēj ietekmēt visa ķermeņa darbību un labsajūtu, lai arī fiziski cilvēks it kā ir vesels. Ir gadījumi, kad veģetatīvās distonijas simptomi atgādina infarktu vai citu problēmu, kuras gadījumā palīdzība jāsniedz nekavējoties. Pasaules mentālās veselības dienā, kuru ik gadu atzīmē 10. oktobrī, piedāvājam iepazīties ar trīs cilvēku stāstiem cīņā ar mūsdienu biedu – veģetatīvo distoniju.

Saskaņā ar Pasaules Veselības organizācijas datiem puse no mentālās veselības slimībām sākas 14 gadu vecumā, bet vairums šo problēmu netiek atklātas vai netiek ārstētas. Lai iedrošinātu ikvienu laikus meklēt palīdzību un nekaunēties par savu mentālo veselību, Alīna, Jānis un Kristiāna piekrita dalīties savā pieredzē. Viņi visi agrāk cīnījušies ar pēdējā laika aktuālāko mentālo kaiti – veģetatīvo distoniju. Tās nebija tikai panikas lēkmes, bet gan reālas bailes iekāpt sabiedriskajā transportā vai iet uz darbu.

Veģetatīvās distonijas simptomi var būt ļoti atšķirīgi, bet biežākie ir:

reibonis, šķiet, ka apkārt viss viļņojas, līgojas;

sirdsklauves;

roku trīce;

sajūta, ka nevar ievilkt elpu, gaisa trūkuma sajūta.

Jāpiebilst, ka veģetatīvā distonija spēj ietekmēt arī kuņģa un zarnu trakta darbību. Tā ir tikai viena no mentālās veselības problēmām, bet, ja pamani, ka tev vai kādam no taviem līdzcilvēkiem ir šādi simptomi, tas var liecināt arī par kādu no citām mentālās veselības problēmām:

neizskaidrojamas sāpes;

apetītes zudums vai izteikta vēlme ēst;

problēmas ar iemigšanu vai, gluži pretēji, gulēšana bez mēra;

alkohola lietošana daudz biežāk, nekā ierasts;

apjukuma, uztraukuma sajūta;

nogurums, miegainība.

Šādos gadījumos būtu ieteicams izvērtēt savas prioritātes, veltīt vairāk laika sev vai meklēt palīdzību pie sava ģimenes ārsta, kurš nolems, kā rīkoties tālāk.