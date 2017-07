Tu nevari apstāties, kamēr neesi pilns, pārēdies un pretīgs sev. Atklāta atzīšanās atkarībā no ēdiena

Juritai Krūmai ir 29 gadi, jau trīs gadus viņa nodarbojas ar uzņēmējdarbību, lasa lekcijas augstskolā un reizēm vada personāla treniņus. Brīvajā laikā viņa muzicē un darbojas kā dīdžejs. Šoreiz gan nestāstīsim par to, kā viņa cīnījās un kāpa pa karjeras kāpnēm. Juritai ir atkarība no ēdiena – problēma, kas kontrolē dzīvi, ķermeni un prātu.

Atkarība no ēdiena ir problēma, kas skar nepilnus sešus procentus cilvēku, kas dzīvo ASV, raksta "Authority Nutrition". Tas nav vienkārši slinkums vai nevērīga attieksme pret savu veselību, bet tāda pati atkarība kā alkoholisms vai smēķēšana. Tas ir ļoti smags stāvoklis, kas, laicīgi nediagnosticēts un neārstēts, ievērojami pasliktina personas dzīves kvalitāti, kā arī var izraisīt dažādas veselības problēmas un arī priekšlaicīgu nāvi.

Ēšanas lēkmi var izsaukt jebkas, un apstāšanās ir neiespējama

"Cik esmu skatījusies savas ģimenes foto, visas mūsu dzimtas sievietes ir formīgas. Es nāku no Latgales, un tur ēšana un galdu klāšana ir teju vai nacionālais sporta veids. Protams, bērnībā neveselīga ēšana un liels saldumu daudzums bija ikdiena. Iespējams, šī iemesla un arī savas vielmaiņas dēļ visu mūžu esmu bijusi apaļīga," par to, kā sākās viņas atkarība, stāsta Jurita.

Nekontrolētas ēšanas lēkmes viņa sāka pamanīt neilgi pēc tam, kad bija pārcēlusies uz Rīgu, lai studētu. "Sāku pamanīt, ka satraukums, bailes, stress, kritika vai aizvainojums kļuva par iemesliem, lai dotos uz veikalu pakaļ ēdienam, kas liktu justies par sevi labāk, mierīgāk." Lēkmju rašanos viņa skaidro ar traumu – skolā Jurita bija apaļīga teicamniece, ko apcēla un apsaukāja. Vēl, mācoties skolā, viņa sāka izjust nepatiku pret savu ķermeni. Sporta stundās tikai joki palīdzēja pārvarēt pazemojumu, kas radās, nespējot izpildīt normatīvus un klausoties klasesbiedru apvainojumos.

Ar prātu saproti, ka nevajag, ka nebūs labi, ka pēc tam būs vainas un pretīguma apziņa, bet tu jau liec pirmo karoti iekšā mutē, nevari apstāties, kamēr neesi pilns, pārēdies, pretīgs sev, bet nomierinājies. Jurita

Ēšanas lēkmes Juritai var izraisīt teju jebkas – kritika darbā, strīds ar dzīvesbiedru, slikta pašsajūta, kāda cilvēka komentārs par izskatu vai personību, neskaidrība par nākotni, ikdienas bailes, dažādi emocionāli uztraukumi. "Atkarība no ēdiena nenozīmē just pēkšņu fizisku izsalkumu, bet gan vēlēties ar ēdienu mazināt emocionālus satraukumus," viņa skaidro.

Jautāta par to, kāda ir dzīve cilvēkiem, kas saskārušies ar šo problēmu, Jurita atbild: "Ikdienā tas nozīmē, ka bieži vien no veikala iznākšu nevis ar vienu mazu saldējuma paciņu, bet eklēru, medus kūkas un vēl cepumu kasti, lai to apēstu nevis dažu dienu laikā, bet uzreiz pēc atnākšanas mājās. Stresa brīdī, lai to nomāktu, visas iekšas kliedz – tev vajag uzēst, kūka ir garšīga, tā tev liks justies labāk. Ar prātu saproti, ka nevajag, ka nebūs labi, ka pēc tam būs vainas un pretīguma apziņa, bet tu jau liec pirmo karoti iekšā mutē, nevari apstāties, kamēr neesi pilns, pārēdies, pretīgs sev, bet nomierinājies."

Fiziskās aktivitātes – pirmais solis uz labāku pašsajūtu

"Lai tiktu galā ar savu atkarību, ikdienā daudz strādāju pati ar sevi. Lasu gan psiholoģijas grāmatas, gan ezotērisko literatūru. Lai tiktu galā ar atkarību, jātiek galā ar tās cēloņiem – satraukumu, sevis nemīlēšanu. Un tad arī ēšanas lēkmes pāries, jo zudīs to iemesli." Jurita atklāj, ka ir piedzīvojusi arī panikas lēkmes un citas problēmas, kā dēļ meklēja palīdzību pie speciālista. "Adaptācijas traucējumi, prolongēta depresīva epizode" bija viņas diagnoze. Viens no līdzekļiem, kas viņai palīdz justies labāk, ir fiziskās aktivitātes.

Foto: Privātā arhīva foto

"Pirms pusotra gada devos ceļojumā uz Japānu. Lidmašīnā bija jāpavada 11 stundas, turklāt lielu daļu no ceļojuma pavadījām salā ar tropisku klimatu. Ceļojuma laikā jutos ļoti neomulīgi – sāpēja sirds, liekais svars traucēja kustēties, lidojuma laikā pietūka potītes, svīdu un stenēju. Kad atgriezos Latvijā, sapratu, ka tā turpināt nedrīkst, ir jātiek ar sevi galā."

Jurita sazinājās ar treneri, ko viņai ieteica kāda paziņa, un ar asarām acīs pastāstīja savu bēdu. "Treneris izveidoja individuālu uztura un treniņu plānu, sāku trenēties. Kļuvu par meiteni, kurai patīk cilāt svarus. Gada laikā zaudēju 26 kilogramus, no kuriem 10 kilogrami ir atpakaļ pēdējo četru mēnešu laikā. Kāpēc? Jo es nebiju tikusi galā ar savu problēmu cēloni – satraukumiem, zemo pašvērtējumu, pārāk lielām raizēm par to, ko par mani domā citi."

Kāpēc man nemīlēt sevi tādu, kāda esmu?

"Sarežģītākais ir sajūta, ka nekontrolēju sevi. Atkarība pakļauj un liek just izmisumu, ja nezini, kā ar to tikt galā, vai netiec galā tik ātri, cik vēlies. 10 gadu laikā, kopš apzinos savu atkarību, uzskatu, ka tā ir viens no iemesliem, kāpēc es neesmu varējusi veidot veselīgas attiecības ar citiem. Ne jau sava izskata dēļ, bet tādēļ, ka biju baiļu, šaubu un nepārliecinātības kontrolē," stāsta Jurita.

Foto: Privātā arhīva foto

Viņa ir iemācījusies, ka tikai cilvēks ar veselu psihi var veidot veselas attiecības. Tāpēc viņa iesaka arī citām sievietēm mazāk koncentrēties un satraukties par saviem kilogramiem, svaru, kosmētiku, apģērbu, bet domāt – kā mēs sevi uztveram, cik mēs ikdienā jūtamies labi tādas, kādas esam.

"Atveseļošanās procesā man daudz palīdzējuši tuvākie draugi ar savu atbalstu, padomu un arī ar kādu dunku sānos, kad vajag beigt domāt muļķības un sākt mīlēt sevi. Jo draugi mani mīl tādu, kāda esmu, kāpēc lai es sevi nemīlētu tādu, kāda es esmu?" Jurita vaicā, atklājot, ka bailes no nāves var darboties kā iemesls, lai dzīvotu labāk, "atzīšos, man reizēm ir ļoti bail nomirt. Šī sajūta reizēm palīdz censties dzīvot tā, lai ir labi – jo dzīvojam tikai vienreiz. Dzīvot sev un tikai tad citiem. Mīlēt sevi un tikai tad citus. Tas ir tik vienkārši, bet reizē cilvēka sarežģītākā misija uz šīs zemes."