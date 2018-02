Delikāts diskomforts - aizcietējumi

Statistika liecina, ka apmēram 27% sabiedrības saskaras ar obstipāciju jeb aizcietējumiem, turklāt sievietes un gados vecāki cilvēki visbiežāk. Aizcietējumi patiesībā nav slimība, bet simptoms, un tā ir viena no visbiežākajām sūdzībām attīstītajās valstīs. Tādējādi tā tiek uzskatīta par vienu no tā dēvētajām civilizācijas slimībām.

"Jau vairāk nekā 14 gadus man nav normāla vēdera izeja, vienīgi, lietojot medikamentus, varu pienācīgi apmeklēt tualeti. Atsevišķos gadījumos nepieciešama klizma. Tas ir tik mokoši un nepatīkami. Šķiet, ka nekas un neviens man nevar palīdzēt atrisināt šo problēmu. Jāpateicas vēl, ka ir izdomāti tādi medikamenti", tas ir kādas sievietes stāsts.

Veselības centrs 4 Baltijas Vēnu klīnikas flebologs, ķirurgs ar specilaizāciju proktoloģijā, Veselības centrs 4 ķirurģijas nodaļas vadītājs Pēteris Gerke uzsver, ka šādi stāsti viņam savā praksē jāuzklausa visai bieži. Aizcietējumi var būt akūti un hroniski, taču visbiežāk cilvēki sūdzas par hronisko funkcionālo obstipāciju. Funkcionāla – tas nozīmē, ka traucēta ir tikai zarnas funkcija. Akūta obstipācija rodas vairāku stundu vai pat dienu laikā. Parasti šādi akūti aizcietējumi nekādas briesmas nerada, taču var gadīties, ka tie ir kādas nopietnas slimības simptomi. Ja aizcietējumiem pievienojas stipras sāpes, uzpūsta vēdera sajūta, paaugstināta ķermeņa temperatūra vai vemšana, iespējams, ka tas ir zarnu aizsprostojums (ileus). Tādos gadījumos nepieciešama ārstēšana stacionārā.

Kad rodas aizcietējumi?

Visbiežāk aizcietējumu rašanās iemesli jāmeklē dzīves veidā: stress, mazkustīgums kombinācijā ar nepareizu, nesabalansētu un neveselīgu pārtiku, par maz šķidruma – tas viss veicina aizcietējumu rašanos. Salīdzinājumā ar valstīm, kur civilizācijas plusi un mīnusi ir mazāk izteikti, industrijas valstīs cilvēku uzturā ir ievērojami mazāk šķiedrvielu (ogas, augļi, dārzeņi). Visvairāk šķiedrvielu ir mūsu pašu upenēs, avenēs, zemenēs, kā arī selerijas saknēs, ziedkāpostos u.c. Šķiedrvielas veicina zarnu kustību jeb peristaltiku un nodrošina regulāru vēdera izeju, mīkstinot zarnu saturu, kā arī mazina toksisku vielu iedarbību, turklāt aizkavē ar uzturu uzņemtā holesterīna uzsūkšanos zarnās.

Taču tas nav vienīgais iemesls: arī bieža apzināta vēdera izejas aizturēšana veicina aizcietējumu rašanos – zarnu saturam ilgāk paliekot zarnās, organisms no tā uzsūc atpakaļ ūdeni, un tādējādi to ir daudz grūtāk izvadīt no zarnām.

Zarnu darbību var ierobežot arī dzīves apstākļu maiņa, ceļošana, ēšanas ieradumu maiņa, gultas režīms u.c. Arī grūtniecības laikā hormonālo izmaiņu dēļ un bērna augšanas ietekmē vēdera izeja kļūst retāka.

Aizcietējumi ir arī vairāku medikamentu grupu lietošanas blaknes. Aizcietējumus var veicināt, piemēram, antiholīnerģiskie medikamenti (lieto astmas un urīnpūšļa slimību ārstēšanā), tricikliskie antidepresanti, arī atsevišķi medikamenti, ko lieto arteriālā asinsspiediena regulēšanai, medikamenti pret Parkinsona slimību, arī dzelzs preperāti u.c. Diemžēl arī atsevišķi caurejas līdzekļi pēc to iedarbības var stāvokli tikai pasliktināt, piemēram, sennas tipa preperāti.

Aizcietējumi var būt arī vairāku nopietnu slimību simptoms, piemēram, kolokarcinomas (zarnu vēzis), zarnu polipu, trūču, nieru koliku, hipotireozes (vairogdziedzera hormonu deficīta izraisīta) gadījumos, arī ja ir multiplā skleroze, Parkinsona slimība un cukura diabēts.

Arī hemoroīdi var būt būt par iemeslu aizcietējumiem, jo cilvēks, zinot, ka tualetes apmeklējums būs ļoti sāpīgs, apzināti to novilcina. Arī psihiski traucējumi, piemēram, depresija vai anoreksija var būt iemesls aizcietējumiem.

Kādos gadījumos var runāt par obstipāciju?

Kopš 2006. gada obstipācijas diagnostikai izmanto Romas III kritērijus: aizcietējumi ir tad, ja trīs mēnešus pēdējo 6 mēnešu laikā uz vienu ceturtdaļu vēdera izejas reižu var attiecināt vismaz 2 no šādiem kritērijiem:

mazāk nekā 3 defekācijas nedēļā;

spēcīga spiešana defekācijas laikā;

cietas fekālijas;

nepilnīgas vēdera izejas sajūta;

manuāla defektācijas veicināšana;

mīkstas, bezformas fekālijas tikai lietojot laksatīvas (caurejas) iedarbības medikamentus.

Ja aizcietējumiem pievienojas vēl kāds no šiem simptomiem, noteikti nepieciešama ārsta konsultācija:

asiņošana;

negribēts svara zudums;

pārmaiņus rodas gan aizcietējumi, gan caureja;

pēkšņi radušies aizcietējumi ar spēcīgām vēdera sāpēm;

pēkšņi radušie aizcietējumi, kas ilgst vairākas dienas;

paaugstināta ķermeņa temperatūra.

Kā ārsts nosaka diagnozi?

Tā kā šī tēma ir visai delikāta, bieži vien klienti kautrējas par to runāt, tomēr ārstam ir svarīgi uzzināt visas nianses, lai pēc iespējas precīzāk noteiktu diagnozi un pēc tam optimālāko ārstēšanas metodi. Ārsts noteikti uzdos jautājumus:

Par ēšanas un dzeršanas ieradumiem (Vai esat mainījis uzturu un tā režīmu? Cik daudz ūdens dienas laikā izdzerat? Cik daudz alkohola lietojat? Vai uzturā iekļaujat šķiedrvielas saturošus produktus?

Par vēdera izeju (Cik ilgi jau ir aizcietējumi? Cik reizes nedēļā jums ir vēdera izeja? Kā tā norit? Vai tā rada sāpes? Vai ir asiņošana?)

Vai un kādus medikamentus lietojat?

Par ģimenes anamnēzi ( Vai un ar kādām slimībām slimojuši citi ģimenes locekļi?)

Vai ir kādas zarnu slimības? (Piemēram, adenoma, karcinoma, Krona slimība, abscesi, hemoroīdi u.c.)

Vai ir vairogdziedzera disfunkcija (hipotireoze)?

Vai nav norīts vai ievadīts zarnā kāds svešķermenis?



Parasti ārsts izmeklējot iztausta vēderu, anālo zonu, nozīmē analīzes – gan asins, gan fēču, nepieciešamības gadījumā tiek nozīmēti tālākie izmeklējumi, piemēram digitāli – rektālā izmeklēšana u.c.

Ārsta ieteikumi aizcietējumu mazināšanai

Ēšanas un dzeršanas ieradumi

Ēdiet daudz šķiedrvielas saturošus produktus ( pilngraudu produkti, augļi, dārzeņi)

Ēdienu starplaikos izdzeriet glāzi skābpiena produktu (kefīrs, paniņas, jogurts), pievienojot ēdamkaroti sasmalcinātu linsēklu vai kliju;

Šokolādi aizstājiet ar žāvētām plūmēm, datelēm, vīģēm;

Atsakieties no aizcietējumus veicinošiem produktiem – melnās tējas, kakao, sarkanvīna, saldumiem, baltmaizes u.c;

Jādzer pietiekoši daudz ūdens (īpaši vecākiem cilvēkiem pie tā apzināti jāpiedomā, jo ar gadiem mazinās slāpju sajūta, piemēram, sasaistot ūdens dzeršanu ar kādu citu darbību. Viena iespēja – ikreiz, kad radio dzirdu ziņas, izdzeru glāzi ūdens);

Lai rosinātu zarnu darbību, sāciet rītu ar glāzi ūdens (tas iedarbina tā dēvēto gastrokolisko refleksu);

Pirms katras ēdienreizes izdzeriet glāzi ūdens;

Ja dodaties ceļā, vienmēr ņemiet līdzi pudeli ūdens;

Jau no rīta sagatavojiet lielu krūzi ar ūdeni, lai dienas laikā to iztukšotu. Garšas uzlabošanai varat pievienot citrona sulu vai šķēlīti, augļu gabaliņus u.c.)

Kustības

Jau ar pusstundu ilgām fiziskajām aktivitātēm pietiek, lai veicinātu zarnu darbību (ieteicamākās – pastaiga, riteņbraukšana, peldēšana, nūjošana u.c.).

Defekācija

Noteikti neaizturiet vēdera izeju, vienmēr, kad rodas vajadzība, atvēliet tam pietiekoši daudz laika. Jo ilgāk vēdera izeju aiztur, jo cietāks kļūst zarnu saturs, un vēlāk vēdera izeja ir daudz grūtāka;

Svarīgi ir pēc iespējas veicināt vēdera izeju katru dienu vienā un tajā pašā laikā, to var mēģināt darīt, simulējot vēdera izeju, arī ja nekas nenotiek.

Zarnu masāža

No rīta pirms piecelšanās veikta vēdera masāža var veicināt zarnu darbību – 10 minūtes pulksteņrādītāja virzienā.

Medikamentozā terapija

Ja nekas no iepriekšminētā nelīdz, jāpielieto medikamentozā terapija, izmantojot

laksatīvos (caurejas) līdzekļus. Tomēr šie līdzekļi nenovērš aizcietējumu iemeslu, bet tikai iedarbojas simptomātiski.

Lai gan lielākā daļa caurejas līdzekļu ir pieejami bez receptes, tos vajadzētu lietot tikai pēc ārsta ieteikumiem, jo atkarībā no to veida, tiem var būt vairāk vai mazāk izteiktas blaknes, ilgstoši lietojot, var pat rasties sirds ritma traucējumi, jo caurejas līdzekļi no organisma pastiprināti izvada arī kāliju un citas minerālvielas. Turklāt ilgstoši lietojot šādus medikamentus, iestājas pieradums, un defekācija iespējama vairs tikai ar to palīdzību.

Ja ir aizdomas par zarnu aizsprostojumu, caurejas līdzekļus lietot nedrīkst.

Kādi līdzekļi vēdera izejas veicināšanai pastāv?

1.Šķiedrvielas

Tās piesaista šķidrumu un palielina zarnu satura apjomu. Tādējādi tiek veicināta zarnu darbība un palielināta defekācijas tieksme. Šie līdzekļi faktiski nerada blaknes, ja neņem vērā iespējamu vēdera uzpūšanos, gāzu veidošanos, taču to var novērst, dzerot daudz šķidruma. Pie šādiem līdzekļiem pieder linsēklas, klijas, lielās ceļtekas (Plantago ovata) sēklas, celulozes derivāti u.c.

Šķiedrvielu iedarbība visiem nav vienāda: visefektīvāk tās iedarbojas cilvēkiem ar normālu zarnu tranzītu, mazāk efektīvi tiem, kuriem ir palēnināts zarnu tranzīts.

2. Osmotiskie caurejas līdzekļi

Arī šie līdzekļi piesaista šķidrumu, tādēji veicinot zarnu darbību un uzturot mīkstu zarnu saturu. Pie tiem pieder sāļi - nātrija sulfāts (glaubersāls) un magnija sulfāts (angļu sāls), kā arī cukura veidi - laktuloze, laktoze, kā arī sorbīts un manīts. Šo līdzekļu radītās iespējamās blaknes ir gāzu uzkrāšanās, ko veicina enzīmi un zarnu baktērijas, kas iedarbojas uz šiem līdzekļiem. Var rasties arī vēdera sāpes un slikta dūša.

Osmotiskajam līdzeklim polietilēnglikolam ir augstas šķidrumu piesaistošas īpašības, tādējādi tas ir maz riskants līdzeklis arī zarnu satura sastrēguma (koprostāzes) gadījumos un mazāk apgrūtinoša metode salīdzinājumā ar klizmām vai manuālu zarnu satura iztukšošanu.

3. Stimulējoši caurejas līdzekļi

Tie paaugstina zarnu aktivitāti un ūdens uzsūkšanos tajās, padarot zarnu saturu mīkstāku un palielinot tā apjomu. Iespējamās blaknes ir elektrolītu līdzsvara traucējumi un palielināts šķidruma zudums, arī sāpes vēderā. Kālija deficīts var veicināt zarnu nosprostojumu un citas smagas blaknes, tādēļ šie līdzekļi jālieto tikai īsu laika periodu. Šo līdzekļu alternatīva meklējama arī augu valstī – ricīneļla, sennas lapas, krūkļa miza.

4. Prukaloprīds

Ja stāvokli neuzlabo arī medikamentozā terapija, var pielietot prukaloprīda sukcinātu. Tas veicina zarnu satura iztukšošanu, aktivizējot serotonīna receptorus. Visbiežākās blaknes ir galvas sāpes, slikta dūša, vēdera sāpes un caureja, uzsākot lietot medikamentu, vēlāk tās var nebūt. Prukaloprīdu drīkst izmantot tikai sievietes.

Kādas ir alternatīvas iespējas?

Nav noslēpums, ka ļoti lielai daļai slimību un simptomu ir psihosomātiski iemesli, tādēļ, risinot psihoemocionālās problēmas, bieži atrisinās arī fiziskās veselības problēmas. Noteikti par sliktu nenāks psihologa apmeklējums, kā arī dažādas meditācijas tehnikas, vingrinājumi, piemēram, elpošanas vingrinājumi, joga, tāpat fiziskās aktivitātes vēdera muskuļu stiprināšanai, kāju, sēžas un muguras muskulatūras atbrīvošanai var palīdzēt uzlabot aizcietējumu nomocīta cilvēka vispārējo stāvokli.

"Aizcietējumi ir nepatīkama, bet vairumā gadījumu labi novēršama simptomātika, taču tas prasa cilvēka paša pūles un labu sadarbību ar ārstu. Svarīgi ir nekautrēties par to runāt un atrast ārstu, kuram varat pilnībā uzticēties", iedrošina dr. Pēteris Gerke.