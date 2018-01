Kā ārstē proktologs jeb kolorektālais ķirurgs?

Dr. Pētera Gerkes atziņas. Apmēram vienai trešdaļai pacientu, kuri atnāk pie proktologa, tiek diagnosticēta hemoroidāla slimība. Taču pasaulē nav atrastas ideālās hemoroidālās slimības ārstēšanas metodes. Gandrīz katru gadu rodas kāda jauna pieeja, taču pēc pāris gadiem lielākā daļa no tām zūd no proktologu ikdienas prakses. Pasaulē zināmas vairāk nekā 50 dažādas hemoroidālās slimības ārstēšanas metodes un arī veselības centrs 4 proktoloģijas dienestā ir pieejamas visas šobrīd pasaulē atzītās metodes. Tas nozīmē, ka katrs ārsts izvēlēsies pacientam visatbilstošāko gan atkarībā no slimības stadijas, gan pacienta vecuma, gan citām individuālām īpatnībām.

Pirmo un otro stadiju cenšas ārstētkonservatīvi, bet, sākot no trešās stadijas, būtu jālieto ķirurģiskas ārstēšanas metodes. Konservatīvā terapija nozīmē: lietot pietiekamu daudzumu šķidruma ikdienā (pieaugušam 35 ml uz kilogramu ķermeņa masas diennaktī), uzturā palielināt šķiedrvielu daudzumu (ēst daudz dārzeņus un rupja maluma graudu izstrādājumus, klijas u. c.), pietiekama fiziskā aktivitāte, lietot venotropos perorālos medikamentus, kā arī dažādus lokāli lietojamus preparātus svecīšu un ziežu formā, kas mazina sāpes, pietūkumu un diskomfortu. Klasiskā operācija ir pēdējais solis hemoroīdu ārstēšanā!

Kā pirmo ārstēšanas metodi ārsts rekomendēs dažādas citas mazinvazīvas ķirurģiskas metodes. Piemēram, putu skleroterapiju, kad palielinātajos hemoroidālajos mezglos tiek veiktas injekcijas ar speciālu medikamentu putu veidā, kas aizpilda venozo pinumu un šajā pinumā veidojas saistaudi, kas to aizaudzē un likvidē. Ar speciāla aparāta palīdzību uz hemoroidālo mezglu pamatnes var uzlikt gumijas gredzenu, kas nospiež asins cirkulāciju un mezgls tiek likvidēts. Procedūru veic bez anestēzijas, jo zonā, kur tiek likti gredzeni, nav sāpju receptoru un pēc procedūras cilvēks var doties mājās.

Pašlaik vispopulārākās mazinvazīvās metodes pasaulē ir THD (HAL) jeb transanālā hemoroīdu dearterizācija un HAL- RAR metode, kuras laikā izmanto HAL (Haemorrhoidal Artery Ligation) hemoroīdu nosiešanas- RAR (Recto Anal Repair) rekto anālo ārstēšanas sistēmu. Ar doplera zondes palīdzību uzgalī precīzi, līdz milimetra desmitdaļai var atrast visus asinsvadus, kas dzen asinis cauri hemorodiālajiem mezgliem. Ar šo pašu iekārtu, tajā ieliekot adatu ar šuvēju, uz asinsvadiem tiek uzliktas šuves, lai pilnībā pārtrauktu asins piekļuvi hemoroidālajiem mezgliem. Trešajā un ceturtajā stadijā, kad hemoroidālie mezgli krīt ārā, ar šo aparātu speciālā veidā tos var ievietot atpakaļ zarnā un fiksēt pie tās sienas – vietā, kur tiem pēc dabas būtu jābūt. Šīs operācijas laikā audi netiek izgriezti, līdz ar to asiņošana un pēcoperācijas komplikāciju risks ir ļoti zems.

Ir vēl nopietnāka ķirurģija – tā sauktā mehāniskā šuvēja izmantošana jeb PPH s. Longo metode. Speciālā veidā, iefiksējot aparātutaisnajā zarnā hemoroidiālajā zonā, tiek ievilkti visi palielinātie hemoroidālie mezgli kopā ar lieko gļotādu, kas ir izveidojusies virs šiem mezgliem, un veicot savilkšanu, visa zona tiek cirkulāri nogriezta, kā arī automātiski uz brūces uzliktas titāna skavas, lai slēgtu bojājumu. Darbība notiek taisnās zarnas dziļākajā daļā, kur nav sāpju receptoru un pēcoperācijas periodā pacientam nav izteiktas sāpes, asiņošanas, diskomforts, kas ir novērojams pēc klasiskām operācijām, kuras veic ar grieziena palīdzību. Cilvēks ātri atgriežas ikdienas dzīvē, nav jāievēro kādi ilgstoši ierobežojumi.

Ir arī variants, kad asinsvadus, kas dzen cauri asinis palielinātiem hemoroidālajiem mezgliem, var apstrādāt ar lāzeru. Ar speciālas iekārtas palīdzību tiek atrasti asinsvadi, kas palielinātiem hemoroidālajiem mezgliem dzen cauri asinis un ar lāzera staru "aizmetina" tos ciet, pārtraucot lieko asins plūsmu. Hemoroidālie mezgli kļūst mazi un vairs netraucē. Hemoroīdu ārstēšanai tiek pielietota arī lāzerterapija. Piemēram, ar Eufoton LASEmaR 1500TM unikālo lāzersistēmu mazinvazīvi var ārstēt II,III un IV pakāpes hemoroīdus ar ievilktu vai fiksētu prolapsu. Lāzer zonde ir īpaši izstrādāta hemoroidālās slimības ārstēšanai. Tā ir aprīkota ar konusveida smailu silīcija stikla uzgali, kas atvieglo piekļuvi problēmzonai un nodrošina precīzu hemoroidālā mezgla koagulāciju. Lāzerenerģija no uzgaļa tiek izstarota konusveidā 360 grādu leņķī, kas nodrošina vienmērīgāku enerģijas izkliedēšanu hemoroidālo mezglu iekšpusē un netraumē apkārtējos audus, panākot drošāku ablāciju.

Latvijā ir pieejama ļoti saudzējoša inovatīva metode ar HETTM (Hemoroid Energy Therapy) bipolāro liģēšanas sistēmu. Šī metode dod iespēju efektīvi ar mazinvazīvu (neķirurģisku) iejaukšanos ārstēt hemoroidālās slimības sākumā stadijā. Parasti neielaistu slimību gadījumā, kamēr hemoroidālie mezgli ir tikai nedaudz paplašināti, pielieto medikamentozu terapiju. Tomēr daudziem pacientiem šī konservatīvā ārstēšana ir apgrūtinoša un ne vienmēr sniedz vēlamo rezultātu.

HET sistēma ietver ligatoru ar speciālu audu kompresijas mehānismu un temperatūras sensoru ar bipolāriem elektrodiem, kas ģenerē siltuma enerģiju. Hemoroidālo pinumu barojošos asinsvadus taisnajā zarnā uzkarsējot līdz 60 C º temperatūrai, tie koagulējas un tiek pārtraukta asins piekļuve iekšējiem hemoroidālajiem mezgliem. Vēlamais rezultāts tiek panākts bez muskuļu un audu bojājumu pie daudz zemākas temperatūras, nekā pielietojot citas termiskās metodes, piemēram, lāzeru. Tehnoloģija ir ļoti precīza, jo aparatūra enerģijas jaudu un ilgumu regulē automātiski, līdz ar to sniedz papildus drošību izslēdzot nepiemērotu jaudas parametru lietošanu. Turklāt šī procedūra noris daudz ātrāk kā citas hemoroīdu operācijas. Ar šo tehnoloģiju var apstrādāt lielāku zonu, līdz ar to vienlaicīgi ārstēt simptomātiskas I un II pakāpes hemoroīdu slimības, kas bieži prasa vairākas procedūras, lai atrisinātu simptomus. HET operācijas noritēja ambulatori vieglā sedācijā (intravenozā anestēzijā).

Ja ar šīm metodēm tomēr neizdodas panākt labu rezultātu, jāveic operatīva hemoroidālo mezglu izgriešana. Liela daļa obstruktīvās defekācijas sindroma patoloģiju (rektocēle, taisnās zarnas invaginācija, taisnās zarnas vai gļotādas izkrišana u. c.) saistās ar dzemdību traumatismu un starpenes muskulatūras vājumu. Tādēļ tipiska pacientu grupa ir sievietes, it īpaši vecumā no 45 līdz 55 gadiem, īpaši periodā ap menopauzes iestāšanos, kad būtiski mainās hormonu līmenis organismā. Šīs grupas pacientēm ārstēšana parasti sākas ar fizioterapiju – starpenes muskulatūras nostiprināšanu, bet, ja ar konservatīvām metodēm netiek panākts vēlamais efekts, tad vajadzīga ķirurģiska iejaukšanās. Protams, proktoloģiskās slimības skar intīmo ķermeņa daļu, tāpēc cilvēkam ir grūti šīs slimības apspriest, saņemties un aiziet pie ārsta, jo sevišķi, ja dzirdēti veco laiku nostāsti par to, cik nepatīkama un sāpīga ir apskate, nemaz nerunājot par ārstēšanu. Tomēr medicīna ir spērusi soli uz priekšu – tas nozīmē, ka mūsdienās izmeklēšana un ārstēšana notiek diskrēti un delikāti, diskomforts ir minimāls. Pats galvenais ir saprast, ka, laikus neatnākot pie ārsta, rezultāts var būt bēdīgs, jo paša noteiktā diagnoze ne vienmēr ir precīza. Cilvēkam šķiet: nu, labi, tur kaut kas pasāpēja, mazliet paasiņoja – nieka hemoroīdi. Bet arī taisnās zarnas vēža gadījumā sūdzības bieži vien ir ļoti līdzīgas, un ārstēšanu nedrīkst novēlot. Kas tieši ir diskomforta vaininieks, kā arī ārstēšanos var noteikt tikai speciālists.

