Piecas lietas, kas jāzina par izmeklējuma gaitu

Kaut atvieglošanās un zarnu satura iztukšošana ir dabisks organisma process, sabiedrībā to apspriest nav pieņemts. Tai, tāpat kā citām dabiskām cilvēka ikdienas norisēm, ir arī ēnas puses, kas ar laiku mēdz samilzt. Kas jāzina par taisnās zarnas problēmām?





1. Pacientam būs pilnībā jāatkailina ķermeņa lejas daļa.

2. Izmeklējumi notiek speciālā norobežotā apskates telpā.

3. Lai būtu komfortablāk un mazāk mulsinoši, mūsdienās primārie izmeklējumi (anoskopija, rektoskopija) notiek guļus uz kreisajiem sāniem.

4. Būtiski pirms vizītes, līdzīgi kā ejot pie zobārsta parasti tiek iztīrīti zobi, tā, arī nākot uz konsultāciju pie proktologa, atbrīvot taisno zarnu no tās satura. Visefektīvāk to izdarīt ar Mikrolax tipa klizmu – to ievadot taisnajā zarnā vienu stundu pirms paredzamās tikšanās. Tās dienas rītā arī neēst, bet dzert tikai šķidrumu.

5. Gatavojoties kādai konkrētai proktoloģiskai procedūrai, būs vajadzīgi priekšdarbi, tāpēc ārsts par tiem precīzi izstāstīs un parakstīs vajadzīgos medikamentus.

