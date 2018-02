Tikpat viegli kā braukt ar riteni

Kādēļ rodas hemoroīdi?

Hemoroīdus var izraisīt daudzi faktori, precīzs iemesls nav zināms. Tomēr nav šaubu, ka hemoroīdus var izraisīt sekojošas parādības:

Sasprindzinājums zarnu kustībās vai vēdera izejas traucējumi;

Grūtniecība;

Audu pavājināšanās vecumdienās;

Neveselīgs dzīvesveids (fizisko aktivitāšu trūkums, neveselīgi ēšanas paradumi, alkohols u.c.)

Kādi ir simptomi?

Hemoroīdi bieži vien ir nesāpīgi, un var palikt nepamanīti. Citi slimnieki var piedzīvot jebkuru vai visus no sekojošiem simptomiem:

Asiņošana zarnu kustības laikā;

Audu pietūkums anālā atverē; Ādas kairinājums un intensīva nieze;

Atsevišķos gadījumos sāpes.

Ko man darīt?

Problēmas ar hemoroīdiem skar vai ir skārušas vienu no katriem diviem pieaugušajiem kādā dzīves posmā. Jo laicīgāk slimnieks meklēs palīdzību pie speciālista, kas rūpīgi uzstādīs diagnozi, jo lielākas izredzes, ka simptomi pāries un slimība tiks izārstēta ar minimālu diskomfortu.

Kā ārstē hemoroīdus?

Vispārīgi:

I pakāpes hemoroīdi tiek ārstēti ar medikamentiem.

Il līdz IV pakāpes hemoroīdus vislabāk ārstēt ķirurģiski ar operāciju.

Biežāk lietotās metodes hemoroīdu ārstēšanā:

Asinsvadu nosiešana, lai pārtrauktu asins piekĮuvi hemoroidālajiem mezgliem;

Hemoroīdu likvidēšana (izgriešana) pilnībā.

Izvēle parasti ir aktarīga no hemoroīdu lieluma. Atkarībā no izmantotās metodes, brūces tiek sašūtas vai atstātas dziedēšanai. Jebkurā gadījumā, šīs brūces var būt Įoti sāpīgas. Pacientam jāārstējas slimnīcā no trīs līdz desmit dienām, un četras nedēĮas jāatrodas mājas režīmā.

Vai ir alternatīva?

Tagad ir alternatīva - saudzējoša un mazsāpīga. Kompānija A.M.I. GmbH piedāvā pacientiem drošu, ātru un efektīvu metodi ar sistēmu HAL-RAR, kas apvieno hemoroīdu artēriju nosiešanu (Haemorrhoidal Artery Ligation) un rēkto-anālo ārstēšanu (Recto Anal Repair). Konsultējities ar savu ārstu un jautājiet par HAL-RAR - praktiski nesāpīgu metodi hemoroīdu ārstēšanai.

Īsumā par HAL - RAR

Bez audu izgriešanas un atvērtām brūcēm.

Īss procedūras laiks.

Tikai viena diena stacionārā.

Ātrā atgriešanās ierastajās darba gaitās.

Ļoti augsti efektivitātes rādītāji visā pasaulē.

Kāpēc izvēlēties HAL-RAR?

HAL koncepciju izstrādāja Dr. Morinaga 1995 gadā, Japānā. Kopš 2000 gada kompānija A.M.I. aktīvi apmācīja ķirurgus ar HAL metodi visā pasaulē. Metode tika uzlabota 2005. gada beigās, ar RAR metodes pievienošanu.

HAL metode ir īpaši efektīva II un III pakāpes hemoroīdu ārstēšanā, bet kopā ar RAR pielietojama III un IV pakāpes hemoroīdiem. Šī apvienotā HAL-RAR sistēma veido vienu no vismazāk invazīvām hemoroīdu ķirurģiskās ārstēšanas metodēm, bez griešanas un praktiski bez sāpēm. HAL-RAR procedūras ilgums ir aptuveni divdesmit minūtes un to laikā pielieto dažādus anestēzijas veidus. Vispiemērotāko iesaka ārsts katram individuāli. Vairākums pacientu pēc operācijas jūt tikai nelielu diskomfortu un darbā var atgriezties vienu vai divu dienu laikā pēc ārstēšanas. Asiņošana un pēcoperācijas komplikāciju risks ir daudz zemāks nekā hemoroīdus operējot ar citām metodēm. Procedūra ar lieliskiem rezultātiem ir veikta vairāk nekā 100 000 pacientiem visā pasaulē. Statisitka liecina, ka hemoroīdu ārstēšana ar HAL-RAR ir ne tikai mazsāpīgāka, bet arī efektīvāka nekā citas metodes.

Kā darbojas RAR?

Hemoroīda nošūšana tiek veikta no augšas uz leju. Ierīce ir izstrādāta tādā veidā, ka cauršūti tiek tikai "prolapss" audi. Diega galus savelkot kopā un samezglojot augšpusē, hemoroīds tiek pacelts uz augšu un ievilkts atpakaļ.