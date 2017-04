Atklāj sezonu: būtiskākais, sākot sportot svaigā gaisā

Nu jau ilgāku laiku termometra stabiņš stabili turas virs nulles. Lai arī netrūkst cilvēku, kas svaigā gaisā sporto visu gadu, pašlaik tas kļūst aktuāli arvien lielākam cilvēku skaitam. Sportošanai svaigā gaisā ir ļoti daudz priekšrocību, salīdzinot ar sporta zāli, tomēr nedrīkst aizmirst, ka tā prasa arī pienācīgu sagatavošanos.

Piedāvājam tev iepazīties ar noderīgu informāciju par to, kāpēc un kā vislabāk sportot svaigā gaisā, kā arī dažas idejas veicamajām aktivitātēm. Ja vēlies sportot, bet nevēlies to darīt viena, noteikti iepazīsties ar iespējām piedalīties kādā no grupu nodarbībām, kas notiek brīvā dabā. Jau pašlaik dažādās vietās notiek treniņi svaigā gaisā, bet, laikam kļūstot siltākam, sportošanas iespējas vēl vairāk paplašināsies.