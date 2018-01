Biežāk pieļautās fitnesa kļūdas, kas neļauj sasniegt gaidīto rezultātu

Cenšoties uzlabot savu veselību un fizisko formu, daudzi cilvēki nolemj veikt vairāk fizisko aktivitāšu un apmeklēt sporta zāli. Tomēr, ne vienmēr izdodas sasniegt cerēto. Galvenais iemesls tam ir dažādas kļūdas, ko pieļauj daudzi sportot gribētāji.

Iedvesmojoties no "Prevention" un "Live Strong" ekspertiem, piedāvājam iepazīties ar izplatītākajām kļūdām, kas neļauj sasniegt iecerēto rezultātu

Tu nepievērs uzmanību vingrojuma kvalitātei

Foto: Shutterstock

Ir svarīgi ne tikai vingrot, bet arī darīt to pareizi. Ja pirmo reizi pildi vingrojumu, pievērs uzmanību tā izpildīšanas niansēm un ieklausies trenera sacītajā. Reizēm var nākties samazināt treniņa intensitāti, lai visu izpildītu pareizi. Par to satraukties nevajadzētu, jo pareiza vingrojuma izpilde tevi pasargās no traumām, kā arī palīdzēs sadedzināt vairāk kaloriju.

Tas attiecas gan uz kardio treniņiem, gan spēka vingrojumiem. Kustoties lēnāk, bet pareizāk, tu nodarbināsi vairāk muskuļu un sadedzināsi vairāk kaloriju, arī, izpildot spēka vingrojumus, pareiza pozīcija ļauj sadedzināt vairāk kaloriju nekā lielāks ātrums un smagāks aprīkojums.