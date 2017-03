Dzelzs trūkums – nopietna, bet neapzināta problēma sportiskām sievietēm

Lai arī dzelzs deficīts daudziem asociējas ar bāliem, trausliem un izvārgušiem cilvēkiem, ļoti bieži no tā cieš šķietami ļoti veselīgas un sportiskas sievietes. Tas tāpēc, ka minerālvielas trūkumu var izraisīt ne tikai nepilnvērtīgs uzturs un spēcīgas menstruācijas, bet arī liels daudzums fizisko aktivitāšu.

Problēma, ko daudzi neapzinās

Neatkarīgi no tā, vai sporto jau sen vai esi nolēmusi uzlabot savu fizisko formu, tuvojoties vasaras sezonai, pievērs uzmanību tam, lai organismā netrūktu dzelzs! Pasaules Veselības organizācija norāda, ka dzelzs deficīts ir ļoti izplatīts un no tā cieš aptuveni trešā daļa pasaules iedzīvotāju. Minerālvielas nepietiekamība var izraisīt ļoti nopietnas veselības problēmas un ietekmēt visa organisma darbību.

Pērn veiktā pētījumā noskaidrots, ka tikai 22 procenti no sievietēm, kas aktīvi nodarbojas ar sportu un cieš no dzelzs deficīta, meklē palīdzību un cenšas savu veselības stāvokli uzlabot, raksta "Women's Health". Noskaidrots arī, ka daudzas sievietes neapzinās minerālvielas nepietiekamību vai arī ir iemācījušās ar to sadzīvot.

Dzelzs trūkumu var nepamanīt, jo tas ir progresējošs stāvoklis, ko izraisa dažādi faktori. Tas bieži attīstās nemanāmi. Kura gan nav jutusies pārgurusi pēc treniņa vai garas darba dienas? Modinātāja signāla atlikšana atkal un atkal no rīta bieži liecina tikai par to, ka vēlu aiziets gulēt.