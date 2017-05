Fitnesa treneres ieteikumi lieliskas formas saglabāšanai vasarā

Laikā pirms vasaras sākuma, daudzi no mums pievērš pastiprinātu uzmanību savai figūrai, lai pludmalē izskatītos un justos lieliski. Tomēr der paturēt prātā, ka tiem, kas vēlas būt lieliskā formā, par to ir jārūpējas visu vasaru. Pikniki, dārza ballītes un citi svētki, kuru laikā cienājies ar grilētiem labumiem, noteikti nepalīdzēs padarīt tavu vidukli slaidāku.

Piedāvājam iepazīties ar fitnesa treneres Daigas Otomeres ieteikumiem par to, kā uzturēs sevi formā laikā, kad uz trenažieru zāli iet nav ne mazākās vēlēšanās un kad svētku, ballīšu un draugu sanākšanu kopā parasti ir vairāk nekā citos gadalaikos.

Neaizmirsti par sporta zāli arī vasarā

Nereti gadās, ka par pludmales sezonu atceramies tikai neilgi pirms tās sākuma, un tad steidzam atgūt visu iekavēto, bieži vien krietni pārspīlējot ar fitnesa nodarbību skaitu vai intensitāti. Marts sporta zālēs ir visaktīvākais mēnesis, kad ir visvairāk apmeklētāju. Tad pienāk vasara, vairāk laika gribas pavadīt pie dabas, un ceļš uz sporta zāli atkal tiek piemirsts. Otomere aicina arī vasarā neaizmirst par sporta zāli, jo tajās ir pieejams viss nepieciešamais inventārs, ir gaisa kondicionētājs, turklāt nav tik daudz citu apmeklētāju kā pavasara sākumā. "Sportojot un cerot gūt labus rezultātus, svarīgākais ir režīms, un vasara, kas nes līdzi izklaides, biežas ciemošanās un sātīgas maltītes, šo režīmu mēdz izjaukt," viņa piebilst.

Izmanto katru iespēju sportot

"Vasarā mums patīk baudīt vēsu alu vai citus dzērienus, grilēt gaļu u.tml., kas nes sev līdzi daudz kaloriju un liekus kilogramus. Lai rudenī izpaliktu nepatīkams pārsteigums, kāpjot uz svariem, arī vasarā vismaz divas reizes nedēļā ieteicams apmeklēt sporta zāli," stāsta trenere. Viņa iesaka sporta zāles apmeklēšanu papildināt ar daudzām un dažādām aktivitātēm svaigā gaisā.

Sezonas augļi un dārzeņi – tavi sabiedrotie

"Lai vasarā uzturētu ideālo formu, protams, ar treniņiem vien nepietiks, jāseko līdzi arī uzturam. Tas nebūt nenozīmē ievērot kādu stingru diētu, arī pati to nekad neesmu darījusi, bet ir lietas, ko manā ledusskapī neatrast, piemēram, majonēzi. Neēdu arī maizi, šokolādes sieriņus, pie tējas izvēlos likt medu, nevis cukuru u.tml. It kā šķietami sīkumi, bet sasummējot tie sniedz rezultātu. Ieteiktu arī maksimāli izmantot sezonas augļus un dārzeņus," ieteikumos dalās Otomere.

Ūdens ir jādzer

Ja vēlies uzturēt sevi formā, neaizmirsti par ūdeni. Īpaši daudz tas jālieto, ja esi fiziski aktīva un sporto. Otomere aicina iemācīties dzert ūdeni: "Runājot par nepieciešamo ūdens daudzumu dienā, jāsaka, ka sevi ir jāpiespiež dzert, turklāt darīt to regulāri, lai tas kļūtu par automātisku ieradumu. Dzert tikai tad, kad jau slāpst, nav pareizi, jo tad jau ir par vēlu, tad ķermenis jau sauc palīgā. Mums ir jāiemācās dzert ūdeni – līdzīgi kā ik palaikam paskatāmies telefonā, vai nav atnākušās kādas ziņas, tikpat regulāri vajadzētu arī padzerties. Reizēm pat neprotam atpazīt to sajūtu, kad mums gribas dzert, un kļūdaini to kompensējam, kaut ko apēdot."

Ja rīko ballīti vai to apmeklē, parūpējies, lai tev līdzi vai uz galda būtu arī ūdens. Dažādi saldinātie dzērieni un sulas piepilda mūsu organismu ar cukuru, bet neveldzē slāpes.

Vēderprese top virtuvē

"Kā jau minēju, nepiedomājot pie uztura, visbiežāk arī nevar sasniegt cerētos rezultātus. Sports paātrina vielmaiņu, bet uzturs veido vismaz 80% no rezultāta. Ir kļūdaini domāt – sākšu sportot un tad jau varēšu ēst visu, ko vēlos. Ir jāatceras, ka vēderpresi patiesībā taisa virtuvē! Vasarā, baudot grilētos ēdienus, noteikti ievērojiet mēru – pilnīgi pietiek ar dažiem gaļas gabaliņiem, kas papildināti ar svaigiem dārzeņiem. Būtiskākais ir aiziet no galda tad, kad jūties vēl mazliet izsalcis, un pēc lielām svinībām noteikti ievērot atslodzes dienas," iesaka fitnesa trenere.