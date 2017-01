Kā notievēt bez diētām, saglabājot sievišķīgus apaļumus

Ja tu vēlies iegūt pievilcīgākas ķermeņa aprises, tad, pirmkārt, beidz ieturēt drastiskas diētas. Izmisīgie centieni, katru pirmdienu apņemoties ēst tikai griķus un greipfrūtus vai desmit dienas no vietas dzert tikai kefīru, neizbēgami noved pie "jo-jo" efekta, kā rezultātā tavs ķermenis apjūk, vielmaiņa palēninās, un tu arvien vairāk attālinies no sava sapņu auguma. Ar katru šādu diētu tavs tauku procents ķermenī neglābjami pieaug, jo ātro diētu rezultātā tu zaudē tik nozīmīgo muskuļu masu, kura ir atbildīga par vielmaiņas aktivitāti un tauku dedzināšanas procesiem. Kā izrauties no nebeidzamo diētu karuseļa un tievēt, nekaitējot veselībai un nezaudējot sievišķīgas ķermeņa aprises?

Fitnesa trenere Anastasija Jurkeviča "Glamour" atklāj pamatprincipus, kas palīdzēs notievēt gudri, veselīgi un nezaudējot apetītlīgas formas. Pārskati savus ēšanas paradumus Foto: Shutterstock Pārskati ēdienkarti, lai sabalansētu olbaltumvielu, tauku un ogļhidrātu proporcijas. Iekļauj savā ēšanas plānā putnu un liellopa vai truša gaļu, zivis un citas jūras veltes, vājpiena biezpienu, liesus, nesaldinātus skābpiena un piena produktus, olas, graudaugus un pilngraudu makaronus, pākšaugus, dārzeņus un nesaldus augļus (ābolus, bumbierus un citrusaugļus). Centies nelietot treknu gaļu, sālītus un kūpinātus produktus, vienkāršos ogļhidrātus (saldumus un balto miltu izstrādājumus), kā arī saldos augļus(arbūzus, melones, persikus, vīnogas). Atceries, ka tu esi tas, ko tu ēd, tādēļ nebūtu vēlams pirkt pusfabrikātus. Mākslīgie konservanti un citas piedevas, kas sastopamas šais produktos, nomāc gandrīz visu dabisko vielu labumus, bet ēdienam ir svarīgs tieši dabiskums. Ēd ne mazāk kā 5–6 reizes dienā. Nelielas porcijas un ēdiena dažādība ir ļoti svarīgs priekšnosacījums ceļā uz ideālo svaru. Šādā veidā tu nejutīsies izsalkusi un kampaņveidīgi nepārēdīsies, līdz ar to arī liekie tauciņi pamazām sāks zust uz neatgriešanos. Neaizmirsti par fiziskām aktivitātēm Foto: Shutterstock Mūsdienu pasaulē pārsvarā tiek piekopts mazkustīgs dzīvesveids: braukšana uz darbu ar mašīnu, sēdošs darbs pie datora, atpūta uz dīvāna. Lai dzīvotu veselīgi un arī izskatītos labi, ir nepieciešams kustēties. Atceries, ka notievēt tikai vienā konkrētā zonā nav iespējams. Tu nevarēsi notievēt tikai gurnos, samazināt augšstilbu apkārtmērus vai samazināt vēdera apjomu. Nelīdzēs ne vibro masažieri, ne termobikses, ne ietīšanās plēvēs – jebkuras darbības, kuras būs vērstas uz kādas konkrētas ķermeņa daļas apgabala samazināšanu apjomos, būs veltas un bezcerīgas. Ja tava problēmzona ir, piemēram, vēders, tad to samazināt tu varēsi tikai kompleksi tievējot. Nopērc fitnesa rokassprādzi, lai zinātu, cik aktīva tu esi. Ja dienā esi kustējusies maz, tad izej vakarā kaut vai pastaigāties vai, kas ir vēl labāk, dodies pavingrot uz fitnesa zāli, jo sportiskas aktivitātes palīdzēs ne vien iegūt veselīgu sejas krāsu, bet arī tievējot saglabāt ādas tvirtumu. Fitnesa industrija šobrīd piedzīvo vēl neredzētu popularitātes vilni. Zālēs tiek piedāvāts ļoti plašs nodarbību klāsts gan iesācējiem, gan profesionāļiem, gan grupās, gan individuāli. Vari izvēlēties gan spēka treniņus, gan ūdens aerobiku, jogu, pilates vai krossfitu. Šīs aktivitātes nodrošinās gan vingrumu, gan arī mundrumu. Atliek vien atrast, kas ir vispiemērotākais tieši tavai fiziskajai sagatavotībai un vēlmēm. Atrodi balansu un esi racionāla Foto: Shutterstock Ja sabalansēsi ēšanas, sportisko aktivitāšu un miega režīmu, tad nevajadzēs uztraukties par nelāgu pašsajūtu un liekajiem kilogramiem. Ar fiziskām aktivitātēm kaut nedaudz palielinot savu muskuļu masu, tā palīdzēs tev dedzināt taukus bez lielas badošanās. Ķermenis pats pakāpeniski, bez steigas nonāks pie vajadzīgajiem un tavam ķermenim atbilstošākajiem parametriem. Atceries, ka optimālais svara zudums ir 0,5–1 kilograms nedēļā. Tikai tievējot pārdomāti un mierīgi, bez drastiskām, vielmaiņu palēninošām diētām un sevis mocīšanas, vari kļūt sievišķīga, tvirta, ar apaļumiem vajadzīgajās vietās, nevis izkaltusi vai pārāk muskuļota.