Nākamgad sportošu. Ieteikumi veiksmīgai solījuma izpildīšanai

Apņemšanās sportot jaunajā gadā ir solījums sev, ko apņemas piepildīt daudzi. Tiesa, tikai daļai izdodas to turēt un patiešām mainīt savu dzīvi, kļūstot veselīgākiem un uzlabojot arī savu izskatu. Lai palīdzētu apņemšanos piepildīt, fitnesa trenere Ramona Simona Mežgaile sniedz dažus vērtīgus padomus. Tie palīdzēs arī tad, ja esi sev apsolījis kaut ko citu, piemēram, ēst veselīgāk.

Nesoli sev to, ko nevari pildīt

Mežgaile savā praksē novērojusi, ka cilvēki, kuri piedzīvo vilšanos un zaudē motivāciju, visbiežāk cer uz nereālām lietām. Lai nenāktos vilties, jābūt reālam savu mērķu definēšanā un arī realizēšanā – nedēļas laikā "nodedzināt" gada laikā uzkrāto var būt neiespējamā misija, turpretim veselīgu pusdienu gatavošana mājās ir reālāk izpildāms plāns.

Definē savu individuālo mērķi

Tāpat, uzstādot mērķi, sevi nevajadzētu salīdzināt ar citiem, jo pats galvenais ir būt labākam par to, kāds biji vakar. Svarīgi arī apzināties, ka ir divu veidu mērķi – sapņu un reālistiskie. Sapņu mērķi ir lieliski, jo tie palīdz pamodināt motivāciju un sākt rīkoties, bet ar laiku šī degsme var noplakt, it īpaši, ja neizdodas realizēt iecerēto. Lai izvairītos no vilšanās, tā vietā, lai uzreiz "nomestu 10 kilogramus", sākumā apņemies "atbrīvoties no pirmā liekā kilograma". Sadalot savu lielo sapni mazākos un reālistiskākos mērķos, nezudīs motivācija, jo visu laiku būs redzams progress.

Konkretizē savas vēlmes

Mežgaile iesaka mērķi uzstādīt tā, lai tas būtu gana specifisks, būtisks, reāli sasniedzams un nomērāms laikā. Piemēram, tas varētu skanēt šādi – lai veicinātu savu veselību, izskatu, pašsajūtu un iedvesmotu ģimenes locekļus rūpēties par sevi, apņemos 2 mēnešus 5 reizes dienā ēst tikai pašu gatavotu un veselīgu ēdienu. To kā atgādinājumu sev var piespraust redzamā vietā gan mājās, gan darbā. Lai pieturētos pie mērķiem, Mežgaile pati ikdienā izmanto vairākus palīglīdzekļus, piemēram, uztura plāna aplikāciju un ierīces, kas palīdz sekot līdzi paveiktajam.

Plāno savu laiku

"Ja tu vēlies atbrīvoties no liekā svara, bet vairākus mēnešus un gadus neko nesāc darīt, tad tev tas nav uzstādīts par prioritāti. Prioritāte ir tas, ko tu reāli izdari," saka fitnesa trenere. Ir ļoti daudz veidu, kā izmantot diennaktī pieejamās 24 stundas – domājot par mērķi, ierobežo nesvarīgās vai neproduktīvās aktivitātes, tā vietā, lai veltītu laiku veselīgu maltīšu pagatavošanai, treniņiem vai aktīvai atpūtai ar ģimeni.

Seko līdzi savam progresam

Lai redzētu rezultātus, tie ir jāmeklē pareizajās vietās – nepietiek vien ar uzkāpšanu uz svariem. Ķermeņa pārvērtības ir salīdzinoši lēns process, tāpēc, lai saglabātu motivāciju, pievērs uzmanību tam, kā mainās tavs ķermenis dažādos aspektos – reizi mēnesī nofotografējies no priekšas, sāniem, mugurpuses un izmēri ķermeņa apkārtmērus. Paslavējot sevi, neskaties uz to, cik tālu vēl ir jāiet, bet uz to ceļa posmu, kas jau paveikts.

Neaizmirsti par atpūtu

Lai ikdienā izskatītos un justos labi, astoņu stundu miegs ir tikpat būtisks kā pilnvērtīgs uzturs un adekvātas fiziskās aktivitātes. Ja cilvēks sev nozog atpūtas brīžus, samazinās viņa darba spējas, krītas imunitāte, palielinās stress, veidojas nelabvēlīga hormonālā vide, samazinās paškontrole un pat uzkrājas liekais svars.