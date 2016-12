Dzīves laikā taviem ceļiem ir jāpanes ļoti liela slodze: tos izmanto, lai sēdētu, staigātu, stāvētu, skrietu un veiktu neskaitāmas citas kustības ar kājām. Nav brīnums, ka, gadiem ejot, daudzi cilvēki sāk just sāpes ceļu locītavās . Ir ļoti svarīgi uzturēt savus ceļus formā un neļaut tiem nolietoties. " Prevention " norāda, ka ceļu veselībai ir ļoti būtiski izvairīties no liekā svara – ceļiem ir jānes lielākā daļa tavu kilogramu. Tāpat ceļiem var palīdzēt arī ar dažu vienkāršu vingrinājumu palīdzību, kas palīdzēs tos stiprināt, uzturēt formā un izvairīties no sāpēm.

Staigāšana

To noteikti esi dzirdējis jau neskaitāmas reizes, bet staigāšana patiesi ir viens no labākajiem vingrojumiem, kas palīdz uzturēt labu formu un veselību. Tā noderēs arī ceļiem, cilvēkam novecojot. Speciālisti norāda, ka staigāšana ir labs kardiovaskulārais treniņš, kura laikā uz ceļu locītavām ir salīdzinoši maza slodze, padarot to par lielisku fizisko aktivitāti novecojot. Regulāras pastaigas raitā solī, pat ja tās ilgst tikai 15-30 minūtes katru dienu, var būt ļoti svarīgas gadījumos, kad ceļu locītavas kļūst stīvas. Mazkustīgums tās padarīs vēl stīvākas. Turklāt staigāšanai nav nepieciešams ne speciāls aprīkojums, ne īpaši ierīkota vieta, kur to darīt.

Kāju cilāšana

Viens no labākajiem veidiem, kā uzturēt ceļus labā formā, ir stiprināt muskuļus, kas atrodas ap locītavu. Tas palīdzēs samazināt spiedienu uz ceļiem, kā arī ļaus izvairīties no sāpēm. Kāju cilāšanu ir iespējams vienkārši izpildīt mājas apstākļos – viss, kas nepieciešams, ir grīda. Apgulies uz grīdas ar iztaisnotām kājām. Turot kreiso kāju uz grīdas, lēnām pacel labo kāju perpendikulāri grīdai un tad lēnām nolaid to zemē. Pacel kāju 30-36 reizes. Ik pēc 10-12 reizēm vari nedaudz atpūsties. Izpildi vingrojumu arī otrai kājai.

Pietupieni, atspiežoties pret sienu

Līdzīgi kāju cilāšanai, šis vingrojums stiprina gan lielo, gan mazo muskuļu grupas, kas ieskauj ceļa locītavu, palīdzot to aizsargāt. Nostājies taisni ar muguru pret sienu. Kājām jābūt plecu platumā. Lēnām slīdi uz leju, muguru turot pie sienas. Kusties tā, it kā sēstos krēslā līdz brīdim, kad esi tupus pozīcijā. Jo zemāk tu pietupsies, jo sarežģītāk būs izpildīt kustību. Arī tavi ceļi jutīs lielāku spiedienu. Pārliecinies, ka zemākajā punktā, augšstilbi atrodas paralēli grīdai. Zemāk tupties nav nepieciešams. Noturi tupus pozīciju kādas 30 sekundes, līdz tavas kājas patiešām nogurst. Atceries – jo tuvāk būsi sienai, jo vieglāk vingrojumu būs izpildīt.

Pakāpienu pieveikšana

Novecojot saites, kas ieskauj ceļa locītavu, kļūst arvien mazāk elastīgas. Tas nozīmē, ka arī saitēm ir arvien grūtāk izturēt slodzi. Tas var radīt sāpes vai pat savainojumus. Lai no tā izvairītos un saites paliktu elastīgas, ceļa locītava jātrenē drošā veidā. Kāpšana uz pakāpiena vai vingrošanas sola šim mērķim ir ļoti piemērots vingrojums. Pietiks tikai ar vienu pakāpienu vai stingru paaugstinājumu! Uzkāp ar abām kājām uz paaugstinājuma. Tad lēnām no tā nokāp. Izmanto šādu sistēmu: uzkāp ar labo kāju pa priekšu, bet nokāp ar kreiso. Atkārto 10-12 reizes un tad atkārto, pakāpjoties ar kreiso un nokāpjot ar labo.

Kāju izstaipīšana

Runājot par ceļu veselību, ir svarīgi paturēt prātā, ka visiem kājas muskuļiem ir jābūt elastīgiem. Šī izstiepšanās palīdzēs ne vien kājai un ceļiem, bet arī muguras lejasdaļai. Apsēdies uz grīdas ar izstieptām kājām. Saliec labo kāju uz iekšpusi un izstiep kreiso kāju taisnu, pēdu turot perpendikulāri zemei (purngals nedrīkst būt izstiepts uz priekšu, tam jātiecas uz augšu). Liecies uz priekšu un mēģini ar rokām aizsniegt pirkstgalus. Noturi pozu vienu līdz divas minūtes un tad samaini puses.