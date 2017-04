Nenodari sev pāri: izplatītas kļūdas, kas skrējējiem neļauj sasniegt mērķus

Katru gadu pavasarī arvien vairāk cilvēku sāk nodarboties ar skriešanu, kā arī piedalās dažādās sacensībās. Ņemot vērā, ka lielākā daļa cilvēku netrenējas profesionālu uzraudzībā, liela daļa pieļauj kļūdas, kas ne vien kavē izcilu rezultātu sasniegšanu, bet arī var kaitēt tavai veselībai.

Viena no lietām, kas neļauj sagatavoties sacensībām, kā arī liek par skriešanu domāt ar nepatiku, ir sevis pārslogošana dažādās situācijās. Piedāvājam iepazīties ar skriešanas treneru ieteikumiem par to, kā izvairīties no citu pieļautajām kļūdām ikdienas treniņos un pirms sacensībām.

Sāc lēnām un nepārpūlē sevi – kā izvairīties no citu pieļautajām kļūdām.

Skriešanas trenere ar vairāk nekā 20 gadu pieredzi Dženija Hadfilda "Runer's World" skaidro, ka savas dzīves laikā ir trenējusi tūkstošiem skrējēju un gandrīz vienmēr pamanījusi piecas kļūdas, ko pieļauj sportisti. Viena no biežākajām kļūdām ir pārcenšanās un pārāk strauja noskrietā attāluma palielināšana. Ja vēlies skriet vairāk, katru nedēļu palielini kopējo noskrieto attālumu ne vairāk kā par 10 procentiem. Ja vienu nedēļu divas reizes noskrien pa pieciem kilometriem, Nākamajā nedēļā neskrien vairāk par 11 kilometriem kopumā. Ja skrien biežāk – katru reizi skrien īsāku distanci.

Foto: Vida Press



Speciāliste iesaka arī neaizrauties un nepaļauties uz skriešanas tempu, jo tas var likt sevi savainot vai zaudēt motivāciju. Temps, kas šķiet optimāls vēsā bezvēja dienā, var būt mokošs tad, ja gaisa temperatūra ir augstāka. Ķermenis jūt to, cik lielas pūles tu pieliec, tāpēc pievērs uzmanību tam, kā tu jūties, nevis, cik ātri skrien.

Noteikti nevajadzētu sevi pārpūlēt dienās pēc gariem un smagiem skrējieniem. Ja esi noskrējusi maratonu, nemoki sevi nākamajā dienā ar tādu pašu distanci, bet izvēlies vieglu skrējienu, pārgājienu vai braucienu ar velosipēdu. Tavam ķermenim vajag nedaudz atpūsties. Tāpat sevi nedrīkst pārpūlēt, ja slimības, ievainojuma vai citu iemeslu dēļ treniņu programmā ir bijis pārtraukums. Atsāc lēnām un nepārcenties.

Ļoti bīstami ir mēģināt sagatavoties sacensībām īsākā laikā, nekā tas ieteicams. Ja sacensības ir tepat aiz stūra un tu saproti, ka treniņus uzsāksi vēlāk, nekā ierasts, necenties atgūt nokavētos, sevi pārslogojot. Labāk izvēlies vienkāršāku skriešanas distanci vai atsakies no piedalīšanās sacensībās pavisam.

Jauni apavi un intensīvi treniņi pirms sacensībām tikai kaitēs

Runājot par kļūdām, ko skrējēji pieļauj, gatavojoties sacensībām, trenere Simona Deilija "Women's Health" skaidro, ka jaunu skriešanas apavu iegāde tieši pirms sacensībām un skriešana tajos ir lieta, ko noteikti nevajadzētu darīt. Vislabāk ir skriet apavos, par kuriem esi pārliecināta – tie būs ērti un neberzīs. Ja neesi izmēģinājusi apavus, skrienot garas distances, nepaļaujies uz to, ka tie būs lieliski piemēroti, jo ir īpaši izstrādāti garu distanču veikšanai.

Foto: Shutterstock

Noteikti nevajadzētu izmēģināt jaunu uztura režīmu, pat ja esi lasījusi, ka to ievēro slaveni sportisti un tas sola neticamus rezultātus. Tikpat svarīgi ir sevi nepārpūlēt treniņu laikā, īpaši, ja sagatavošanās laiks skrējienam ir neliels. Tu noteikti negribi justies pārgurusi un vāja, stāvot uz starta līnijas.

Tāpat ir jābūt ļoti uzmanīgai, ja gūsti savainojumu. Ja savainojuma vieta sapampst, uzliec uz tās aukstu kompresi un atpūties. Ieteicami ir līdzekļi pret iekaisumiem. Tāpat atceries, ka tad, ja esi guvusi savainojumu, skriet nedrīkst. Tev ir jāatpūšas. Vienīgais, ko drīksti darīt, ir zemas intensitātes fiziskās aktivitātes, kuru laikā savainotā vieta netiek noslogota.

Vienmēr ir labi iepazīties ar dažādu cilvēku pieredzi, bet nesalīdzini savu gatavošanos sacensībām ar to, ko dara citi – katra cilvēka organisms ir atšķirīgs un, kas der vienam, var nederēt otram. Tāpat atceries, ka dziļa muskuļu atslābināšanas masāža pirms sacensībām ne vienmēr ir laba ideja – tā jāveic ne vēlāk kā trīs dienas pirms skrējiena. Tad tavam ķermenim būs pietiekami daudz laika, lai pēc tās atjaunotos.