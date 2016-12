Ja svētku labumi jau paēsti un pamazām sākam atgriezties realitātē, paskatoties spogulī, atkal pašām sāk traucēt šķietamās nepilnības. Kam sēžamvieta šķiet mazliet par lielu, kam augšstilbi nepareizajā izmērā... Šoreiz piedāvājam padomos, kā cīnīties ar populārākajām problēmzonām.

Sēžamvieta

1. Nostājies taisni – kājas saliec kopā, rokas atrodas uz jostasvietas. Taisi dziļu izklupienu uz priekšu pēc kārtas ar katru no kājām, katrreiz kāju trīs reizes dziļi iešūpojot. Kāja, kas paliek iepakaļ, atrodas uz grīdas ar visu pēdu! Palieliniet izklupienu skaitu katrai kājai no 7 līdz 12.

2. Nostājies taisni – kājas ir kopā, rokās nelielas hanteles. Labo kāju stiep uz aizmuguri, vienlaicīgi cel rokas uz augšu, iztaisnojot muguru. Atgriezies iepriekšējā stāvoklī. Atkārto kustību arī ar otru kāju. Atkārto vingrinājumu 7 – 12 reizes katrai kājai.

3. Apgulies uz muguras. Rokas izstieptas blakus ķermenim taisni. Pacel kājas 45 grādu leņķī un atdarini velo braukšanas kustības. Izpildi kustības lēnu, precīzi, apakšstilbi atrodas taisni. Izpildi vingrinājumu 10–12 reizes, pakāpeniski palielinot skaitu.

4. Apgulies uz muguras, rokas izstieptas blakus ķermenim taisni. Cel kājas taisni uz augšu. Nolaid kājas uz labo pusi, paturot tās taisnas un kopā. Atkal pacel kājas un nolaid uz kreiso pusi. Izpildi vingrojumu 7–12 reizes katrā virzienā.

5. Sēdies uz grīdas, cel uz augšu ceļos viegli ieliektās kājas, izstiep rokas uz priekšu. Griezies riņķī ap savu asi, izmantojot tikai dibena muskuļus. Kustībai jābūt vienmērīgai. Veic pagriezienus uz abām pusēm, palielinot to skaitu no 2 – 8 reizēm.

Arī trenere Anita Pužule skaidroja "Viņa" lasītājām, ka formīga sēžamvieta ir pievilcīga.

"Seksīgi dibeni ir modē. Jāsaka, ka 90 procenti meiteņu, kuras atnāk uz zāli, par vienu no savām prioritātēm izvirza darbu pie apaļas un pievilcīgu pēcpuses. Un pareizi vien ir – skaists, trenēts un tvirts dibens izskatīsies lieliski gan pieguļošā kleitā, gan džinsos, gan pludmalē. Ne velti to nereti sauc par meitenes labāko aksesuāru. Protams, darbs zālē prasa laiku un pacietību, taču tas noteikti ir tā vērts," uzsver Anita. "Godīgi pateikšu – ar ilgstošu, mokošu kardio treniņu vien pie apaļa dibena netikt. Tāpēc, pirmkārt, iesaku nebaidīties no svariem, jo, lai muskulis augtu, tam nepieciešama nopietna slodze. Otrkārt, noteikti jāvērš uzmanība vingrinājumiem, ko izpildīsiet. Iekļaujiet savā programmā pietupienus, izklupienus, platformas spiešanu (leg press), vilkmi, arī kāju saliekšanas, atvilkšanas, iegurņa pacelšanas vingrinājumus. Jāatceras, ka rezultāts ir tieši atkarīgs arī no uztura, tāpēc seko, lai tas ir uzturvielām bagāts un sabalansēts. Izslēdz no uztura vienkāršos cukurus, baltos miltus un ātrās uzkodas, kā arī neaizmirsti ik dienu izdzert vismaz divus litrus ūdens. Mērķtiecība un pacietība noteikti atmaksāsies!"

Tāpat viens no efektīvākajiem treniņiem tvirtai sēžamvietai ir pietupieni. Kā tos veikt pareizi, vari apskatīt šeit.