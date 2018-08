Rītos, vakaros vai pēcpusdienās – kad vislabāk doties skriet

Reizēm skrienot jūtamies labi, teju vai šķiet, ka kājas mūs pašas nes pa priekšu, taču gadās arī dienas, kad ķermenis ir kā ar svinu pieliets un skriešana ir apgrūtinoša. Tavu pašsajūtu var ietekmēt izvēlētā diennakts stunda - "Runtastic" skaidro, kādi ir plusi un mīnusi skriešanai rītos, pēcpusdienās un vakaros.

Skriešana rītos

Kamēr laiks vēl ir gana silts, dodies skriet svaigā gaisā. Skrienot no rītiem, tu ne tikai pamodini savu ķermeni, bet arī sniedz "sauju" skābekļa, tādējādi veicinot kaloriju "degšanu". Uzņemtais skābeklis palīdzēs vieglāk elpot visas dienas garumā. Vēl viens rīta skrējiena pluss visnotaļ ir patīkamais vēsums, kas tik ātri nenogurdina un palīdz atžirgt.

Taču mīnusu sarakstā minams tas, ka rītos skriet ir grūtāk nekā vakaros vai pēcpusdienās. Tavs ķermenis pēc pamošanās vēl ir saspringts un neelastīgs, arī locītavas nav iekustinātas – tas nozīmē, ka tik labi nevarēsi kontrolēt savu ķermeni un koordināciju. Lai neizjustu muskuļu pretestību, pirms skriešanas nepieciešams iesildīties. Plašāk par iesildīšanās vingrojumiem un principiem lasi šeit.

Svarīgi piebilst, ka no rīta vajadzētu izvairīties no intensīviem intervālu treniņiem. Tāpat pirms rīta treniņiem noteikti jādzer ūdens, lai pasargātu sevi no ķermeņa atūdeņošanās, jo nakts laikā cilvēks zaudē šķidrumu, elpojot un svīstot.

Skriešana pēcpusdienās

Tavs ķermenis ir vislabāk gatavs skriešanai pēcpusdienās, jo tas ir kārtīgi pamodies, kā arī nav noguris no ikdienā veicamajiem darbiem. Šajā diennakts laikā cilvēks var, piemēram, visātrāk noskriet visgarākās distances.

Tomēr pēcpusdiena ir laiks, kad cilvēki ietur pusdienas, un gan pašsajūta, gan spējas ir atkarīgas no tā, cik brangi cilvēks paēdis un cik ilgs laiks pēc ēdienreizes pagājis. Lai izvairītos no problēmām, pirms dodies skriet, pagaidi vismaz 30 minūtes pēc vieglām pusdienām, kā arī pusotru līdz divas stundas pēc lielākas ēdienreizes (salāti, otrais ēdiens, saldais). Ja pēc ēšanas skriet ir grūti, mēģini ieplānot pirms ēšanas, taču ņem vērā, kad tad ķermenis nav tik piepildīts ar enerģiju.

Skriešana vakaros

Ja vēlies "izvēdināt galvu" pēc grūtas dienas darbā, skolā vai darbošanās mājās, doties skriet vakarā ir labākais variants. Tā kā dienas laikā tavs ķermenis ir iekustināts, tev nav jāpievēršas iesildīšanās vingrojumiem tik vērīgi, kā no rītiem (tas nenozīmē, ka bez tiem var iztikt), taču skrējiens vakaros ir labs variants, kā noņemt dienas laikā uzņemto stresu.

Lai gan savā ziņā vakara skrējiens var nomierināt, tas tevi vienlaicīgi arī uzlādē, tāpēc cilvēkiem reizēm ir grūtāk aizmigt.

Fitnesa trenere Eva Dzelme sacījusi: "Fiziskajām aktivitātēm jārada patīkamas emocijas, nevis jākļūst par piespiedu mocībām, tādēļ "pūcēm" labāk sportot pa dienu vai vakarā. Ikvienam saku – nelauz sevi, ieklausies savā ķermenī!"