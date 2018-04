Sešas kļūdas, kuras bieži pieļauj skriešanas entuziasti un iesācēji

Līdz ar pavasari ielās un parkos parādās arvien vairāk cilvēku, kas pievērsušies lieliskai nodarbei – skriešanai. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācēja, vai ar šo sporta veidu nodarbojies jau gadiem, ir svarīgi to darīt pareizi. Ir vairākas kļūdas, kas raksturīgas ļoti daudziem skrējējiem un kas var likt zaudēt motivāciju, kavēt mērķu sasniegšanu un var pat beigties ar savainojumu.

Protams, ir cilvēki, kas mācās tikai no savām kļūdām, bet, ja tikko esi uzsākusi skriet, ir vērts uzzināt, ko nevajadzētu darīt, lai izvairītos no likstām un šī nodarbe sagādātu prieku un nekaitētu. Arī tad, ja ar skriešanu nodarbojies jau ilgāku laiku, der pārliecināties, ka patiešām nedari neko greizi un nekaitē savai veselībai.

Iedvesmojoties no "Very Well", "The Guardian" un "Reades Digest", piedāvājam iepazīties ar sešām izplatītām kļūdām, ko nereti pieļauj ne tikai iesācēji, bet arī cilvēki, kas jau sen skrien regulāri.