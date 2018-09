Skriešana rudenī – kā sagatavoties, lai nenodarītu sev pāri

Rudens vēl nenozīmē, ka jāpārtrauc skriešana svaigā gaisā. Lai tā sagādātu prieku un patīkamas emocijas, ir jāievēro daži nosacījumi. "Euroaptieka" farmaceite Anna Ļapidevska sniedz padomus, kas jāņem vērā, lai kārtīgi sagatavotos rudens skrējienam. Viņa uzskata, ka svaigs gaiss, skriešana un lieliska kompānija ir labākā labsajūtas kombinācija.

Atbilstoša apģērba izvēle

Ļoti svarīgs ir pareizi izvēlēts apģērbs, kas piemērots laikapstākļiem. Rudens periodā skriešanas apģērbam būtu jābūt vairākās kārtās. "Izvēloties skriešanas apģērba apakšējo slāni, pievērsiet uzmanību tā sastāvam. Šoreiz kokvilnas vietā labāk izvēlēties sintētisku materiālu, kas spēj izvadīt mitrumu. Pa virsu apakšējam slānim jāvelk vējjaka, ja ir lietains laiks, vai džemperis, ja laiks ir sauss. Skriešanai rudenī var derēt gan parastās treniņbikses, ja gaisa temperatūra ir virs +15°C, vai skriešanas legingi, ja temperatūra ir zemāka.

Tomēr jāizvairās no pārāk liela apģērba daudzuma – jāpatur prātā, ka skriešanas laikā ķermeņa temperatūra paaugstinās, uzlabojas asinsrite, sirds strādā ātrāk un pastiprinās sviedru izdale, tādēļ jāizvairās no pārmērīgas sakaršanas. Ja dodaties skriet no mājām un atpakaļ, rezerves apģērbu ņemt nav nepieciešams, bet, ja pēc skrējiena tūlīt neatgriezīsieties mājās, jāparūpējas, lai līdzi būtu papildu sausas veļas un apavu komplekts.

Farmaceite stāsta, ka, sportojot ārā, ir būtiski, lai kājas vienmēr būtu sausas, piemēram, izvēloties ūdensizturīga materiāla apavus: "Lai nesaaukstētos un maksimāli pasargātu sevi no nelabvēlīgo faktoru ietekmes, piemēram, aukstuma, lietus un vēja, ir obligāti jāpadomā par "vājo" vietu aizsardzību. Lai galva, seja un muguras lejasdaļa būtu labi nosegtas, lieti var noderēt ausu sildītājs, šalle un cimdi."

Neaizmirsti par iesildīšanos un atsildīšanos

Iesildīšanās ir obligāta treniņa sastāvdaļa, bez tās skriešanu nav vēlams sākt, it īpaši aukstā un lietainā laikā. Pirms došanās uz treniņu veiciet vieglu iestiepšanos, virkni ar kāju vēzieniem, dažiem palēcieniem un izklupieniem. Tas palīdzēs ķermenim labāk pielāgoties skrējienam aukstumā. Skriešanas laikā neļaujiet sev atdzist – pēc treniņa beigām uzreiz pārģērbjaties sausās drēbēs un tikai pēc tam veicat atsildīšanos un izstiepšanos. Ja ir bijis tempa vai intervāla skrējiens, svarīgi to pabeigt ar mierīgu skrējienu.

Pareizs uzturs un šķidruma uzņemšana

Ir svarīgi uzņemt ogļhidrātus, kas, piemēram, pēc intesīvākas skriešanas atjauno glikogēna rezerves. Izvēlies produktus, kuriem ir augsts glikēmiskais indekss, ja nepieciešams ātri atjaunot rezerves, piemēram, banānus vai pulētos rīsus. "Ēdienreizē pirms skriešanas noteikti jāizvairās no taukvielas saturošas maltītes, jo tauki var kavēt tūlītējas enerģijas pieplūdumu. Jāatceras, ka tādi saldumi kā šokolāde, konfektes, cepumi ir ar augstu tauku saturu – tos atstājam sev kā balvu pēc veiksmīga finiša," norāda "Euroaptieka" farmaceite Anna Ļapidevska.

Olbaltumvielas ir ieteicamas uzreiz pēc treniņa – tās kopā ar saliktajiem ogļhidrātiem lieliski atjauno muskuļu tonusu. Savukārt, kafijai un zaļajai tējai ir stimulējošs efekts, kas palīdz, piemēram, garo distanču skrējējam ilgāk izturēt lielu slodzi, taču jāatceras, ka tie ir arī atūdeņošanos veicinoši dzērieni.

Būtiska nozīme ir šķidruma uzņemšanai – svarīgākais ir nejusties izslāpušam. Arī skriešanas laikā ieteicams sākt dzert ūdeni jau laikus, kamēr slāpju sajūta nav sākusies. Ja jūtat slāpes fiziskās slodzes laikā, tas norāda, ka ūdens organismā jau ir par maz.