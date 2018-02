Video: Vingrojumu programma visam ķermenim ar hantelēm

Dita Vinovska žurnāliste Miks Siliņš DELFI TV videooperators

Tuvojoties pavasarim, daudzi no mums vēlas ne tikai uzlabot veselību, bet arī iegūt formu, kas liek justies labi par savu ķermeni. Nereti, to darot, cilvēki baidās izmantot inventāru, jo domā, ka tas veidos lielus muskuļus un neļaus iegūt slaidu augumu. Tā nebūt nav. To, kā vingrot, nodarbināt visu ķermeni un uzlabot savu figūru, izmantojot hanteles, skaidrojam projektā "Veselības un spēka izaicinājums".