15. janvāris – gada depresīvākā diena. Kā kliedēt skumjas un palīdzēt tuviniekiem

Par katra gada depresīvāko dienu tiek uzskatīta janvāra trešā pirmdiena, kas šogad ir 15. datumā. Slikto garastāvokli ietekmē ļoti daudzi un dažādi faktori, ieskaitot neizpildītās jaunā gada apņemšanās, iekrātie parādi, laikapstākļi un zemais motivācijas līmenis. Tev gan nav jāpavada visa šodiena un atlikusī nedēļa, grimstot skumjās, jo ir ļoti daudz veidu, kā uzlabot pašsajūtu.

Kā skaidro "The Sun", gada depresīvākā diena var būt arī trešā, ceturtā vai piektā janvāra pirmdiena. Pirmo reizi tā noteikta 2005. gadā, kad tā bija 24. janvārī. Precīzu skumjās pirmdienas datumu aprēķina, ņemot vērā tādus faktorus, kā parādi un iespējas tos atmaksāt, laikapstākļi, aizvadītais laiks kopš Ziemassvētkiem, neveiksmes, cenšoties izpildīt jaunā gada apņemšanās, un vēlme situāciju mainīt.

Tiesa, depresīvākā gada diena un nepārvaramās skumjas nebūt nenozīmē, ka cilvēkam ir depresija – ilgstošs stāvoklis, ko ārstē speciālista uzraudzībā. Depresijas simptomi ietver nedrošības sajūtu, skumjas, bezcerību, motivācijas trūkumu, intereses zudumu pat pret aktivitātēm, ko parasti cilvēks izbauda. Dažos gadījumos depresija rada pašnāvniecisku noskaņojumu. Ja visi šie simptomi novērojami ilgāk par divām nedēļām, pastāv iespēja, ka cilvēks cieš no depresijas. Vairāk par to, kā atšķirt skumjas no depresijas, vari lasīt šeit.

Lai arī skumjas patiešām nav nekas neparasts un tās laiku pa laikam izjūt ikviens, cilvēki šīm emocijām pievērš pārāk maz uzmanības. Mēs ļoti bieži izliekamies nemanām garīga rakstura problēmas, liedzot laicīgu palīdzību gan sev, gan tuviniekiem. Ieskaties kādā no rakstiem par skumjām, laimi un depresiju, lai varētu uzlabot savu pašsajūtu ne tikai šodien, bet arī ilgtermiņā. Tāpat neaizmirsti, ka tava palīdzība var būt nepieciešama kādam tuvam cilvēkam.