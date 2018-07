Ādas kopšana karstā laikā: attīri, aizsargā un nepārsauļo

Vasara ir laiks, kad ādas kopšanai ir jāpievērš īpaša uzmanība. Siltā un saulainā laikā ādai vajadzīga ne vien atbilstoša aizsardzība un mitrināšana, bet lielāka uzmanība jāpievērš arī tās tīrīšanai. Par svarīgākajiem ikdienas ādas kopšanas aspektiem vasarā stāsta "Veselības centrs 4" Dermatoloģijas klīnikas metodiskā vadītāja, dermoveneroloģe Linda Kapteine un "Benu" aptiekas farmaceite Ilze Priedniece.

Problemātiskai ādai ar izsitumiem

Saule ir ādas draugs, un vasarā izsitumi samazinās, tomēr jauniešiem ir iestājeksāmeni un dažādi citi stresa avoti, kas arī veicina izsitumus. Tad vislielākā kļūda ir doties uz pludmali un stipri, stipri nosauļoties. Kāpēc? Ultravioletie (UV) stari ir dezinficējošs līdzeklis, taču stiprā saule sabiezina iekaisušo ādu – veidojas biezāka epiderma, biezāks raga slānis, un iekaisušie tauku dziedzerīši vēl vairāk iekapsulējas, tādējādi nespējot attīrīties. Tad uz ādas veidojas pēciekaisuma rētas, pigmenta plankumi. Ar šādu pārsauļotu, plankumainu seju ir vēl grūtāk tikt galā nekā tad, ja ir sadzijusi pumpa, kurai tiek uzlikts saules aizsargkrēms, dodoties laukā, vai kāds ārstniecisks līdzeklis, kas neļauj veidoties pigmentācijai. Vasarā pinnīšu un sejas izsitumu ārstēšanai ieteicami ir azelaīnskābi saturoši līdzekļi, uzsver Kapteine.

Sejas kopšana

Kapteine skaidro – vasarā āda kļūst dzīvīgāka, tajā vairāk ražojas D vitamīns un tā labāk atjaunojas, tāpēc kopšanā jālieto maigāki līdzekļi. Liekos sviedrus, taukus un putekļus ieteicams notīrīt ar ādas kopšanas līdzekļiem, kas nesatur alkoholu. Piemēram, ar micelāro ūdeni, maigākām putām vai krēma geliem sejai. Ādu nevajag pārsausināt ar mazgāšanos.

Sausai sejas ādai arī vasarā jālieto krēms, jo ādas struktūra ir mazliet jāietauko. Dienas krēmiem jābūt ar UV staru filtru, tie aizsargā ādu no saules staru kaitīgās iedarbības.

Taukainai sejas ādai vasarā nav vajadzīgs krēms, var lietot gelu, piemēram, celulārā ūdens gelu vai vieglu fluīdu. Vasarā ieteicami ultrafluīdi, kas viegli mitrina, aizsargā pret saules apdegumu un labi darbojas kā dienas krēms vai mitrinošs līdzeklis.

Mitrināšana

Sejas mitrināšanai vasarā var izvēlēties mitrinošu saules aizsargkrēmu vai vairākas reizes dienā seju palutināt ar izsmidzināmo ūdeni. Izsmidzināmie aerosoli ir dažādi, to vidū ir arī tādi, kas ir gandrīz kā šķidrie krēmi, kas aizsargā šūnas DNS struktūras, lai saules starojums neradītu tās bojājumu un šūna pati spētu tikt galā ar kaitīgu iedarbību. Eiropā tas ir pierasts, bet Latvijā vēl nav populāri lietot šos izsmidzināmos līdzekļus. Aerosoli ir īpaši parocīgi un efektīvi, kad cilvēks ceļo, jo mazie flakoniņi ir tāda tilpuma, ka tos drīkst ienest lidmašīnas salonā. Ādas mitrināšanai, lai nerastos savelkoša sajūta, ieteicams arī gurķu ekstrakts, alvejas ekstrakts, aļģu maskas un aļģu krēmi, bet – ne spirtu saturoši līdzekļi, stāsta ārste.

Nakts kopšana

Uz nakti sejai var izvēlēties nomierinošu krēmu, kas aizsargā ādas šūnas un palīdz tām atjaunoties. Pretnovecošanas vai pretgrumbu krēmu lietošana vasarā sievietēm nobriedušā vecumā ieteicama tikai pirms gulētiešanas. Jāizvēlas vitamīnus saturoši krēmi. C vitamīns atjaunos kolagēnu un mazinās pigmenta veidošanos, A vitamīns veicina ādas epidermas atjaunošanos un mazina grumbu veidošanos. A vitamīna krēmi noder arī jaunākiem cilvēkiem, kuriem ir aknes izsitumi uz sejas. E vitamīns darbojas epidermas šūnu membrānas atjaunošanā, tāpēc E vitamīnu saturošs krēms ieteicams gan tad, kad sejas āda ir pēc saules un vēja aprauta, gan tad, ja āda ir apsārtusi vai jutīga.

Rozācija jeb kuperoze

Cilvēkiem, kas cieš no rozācijas (ādas slimība – kapilāru tīklojuma skarta āda), saulē sejas āda iekaist, nevis kļūst veselīgāka. Tādēļ jālieto krēmi ar lielāku aizsardzību no saules. Ir nopērkami līdzekļi, kuru sastāvā ir gan UV aizsargfiltrs, gan asinsvadu nomierinošas komponentes, gan iedarbība pret apsārtumu, līdz ar to vienu krēmu var lietot kā dienas krēmu. Pigmentācijas plankumiem ir dažāda izcelsme. Uz sejas un dekoltē zonas var rasties pleķīši pēc dažādiem izsitumiem, jo iekaisusi āda izdala pigmentu, aizsargājot iekaisušo vietu. Tāpēc ieteicams ādu sauļot tikai tad, ja tā ir vesela. Savukārt ap 40–50 gadu vecumu notiek ādas fotonovecošanās – parādās ultravioletu staru iedarbība uz ādas raga šūnām. Aktīniskās keratozes jeb saules keratozes – tā sauc novecošanās plankumus, kas lēnītēm gadu gaitā uzkrājas no pārsauļošanās un var pamazām pārvērsties par ādas audzējiem. Tāpēc ļoti svarīgi ir lietot krēmus, kas ādu aizsargā no ultravioletajiem stariem. Savukārt iesauļoties cilvēki ar pigmentācijas plankumiem drīkst tikai nedaudz, lietojot savam ādas tipam un ādas problēmām atbilstošus aizsarglīdzekļus.

Ādas kopšana pēc procedūrām

Ārste uzsver – ja ziemā vai pavasarī veiktas lāzerprocedūras, tad dienas krēms jāizvēlas ar daudz augstāku aizsardzību pret ultravioletajiem stariem. Tas tāpēc, lai neļautu atgriezties tikko risinātajai ādas problēmai. Vasarā ļoti jāuzmanās ar augļskābju pīlingu un augļskābes saturošiem krēmiem, jo tie pārāk loba un sausina ādu. Ja vēlas izmantot šādus krēmus, tad labāk iegādāties tādus, kuru sastāvā ir niecīgs procents augļkābes.

Farmaceita padoms

Farmaceite Ilze Priedniece uzsver – ādas aizsardzība vasarā ir ļoti būtiska, tādēļ ieteicams izvēlēties kvalitatīvus un tieši jūsu ādas tipam piemērotus kopšanas un aizsardzības līdzekļus. Jāatceras, ka neviens saules aizsargkrēms nenodrošina 100 procentu aizsardzību. Tos iegādājoties, jāpievērš uzmanība, lai tie nodrošinātu aizsardzību gan pret UVA, gan pret UVB stariem. Cilvēkiem ar gaišāku ādu, kā arī rozācijas, pigmentācijas plankumu vai rētu gadījumā vajadzētu izvēlēties krēmus ar SPF50, arī aknes gadījumā jālieto aizsarglīdzekļi ar SPF 30-50. Saules aizsargkrēmus uzklāj ādai 20-30 minūtes pirms atrašanās saulē, kā arī tos nepieciešams uzklāt atkārtoti ik pēc divām stundām, pēc peldēšanās vai pastiprinātas svīšanas.