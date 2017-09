Aicina apmeklēt bezmaksas fizioterapeitu konsultācijas

Ik gadu 8. septembrī atzīmē Pasaules fizioterapijas dienu. Šajā datumā Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Rehabilitācijas klīnikā būs pieejamas bezmaksas konsultācijas pie fizioterapeita, informē slimnīcas preses sekretāre Aija Lietiņa. Latvijā Pasaules fizioterapijas dienu atzīmēs jau devīto reizi. Tās mērķis ir izglītot sabiedrību par fizioterapijas nozīmi un sniegtajām iespējām.

"Fizioterapijas dienā ikvienam ir lieliska iespēja bez maksas saņemt fizioterapeita konsultāciju, noskaidrot, ko īsti nozīmē fizioterapija un kā tā viņam var palīdzēt," stāsta Rīgas Austrumu slimnīcas Rehabilitācijas klīnikas fizioterapeite Ildze Auna. "Ļoti aktuāla problēma, īpaši sēdoša darba darītājiem, ir muguras sāpes. Atnākot uz konsultāciju, būs iespējams uzzināt, kāpēc tās rodas un kā tās iespējams novērst. Daudzi ilgi vilcinās doties pie fizioterapeita, jo muguras sāpes reti prasa tik steidzamu rīcību kā sāpošs zobs. Vienkāršāk šķiet uzsmērēt pretsāpju ziedi vai aiziet uz masāžu. Nelaime tāda, ka pretsāpju ziedes un masāža mazina sāpes tikai uz laiku, jo nenovērš to cēloni. Bet, ja problēmu nenovērš, tā ar laiku kļūst aizvien lielāka."

Muguras sāpju cēlonis sēdoša darba darītājiem visbiežāk ir muskuļu disbalanss. Daļa muskuļu, kas netiek pietiekami nodarbināti, ir kļuvuši pārāk vāji, savukārt citi muskuļi ir pārslogoti un saspringuši. "Lai atbrīvotos no muguras sāpēm, jānovērš muskuļu disbalanss, ap mugurkaulu veidojot stingru muskuļu korseti, kas to balsta no visām pusēm. Tas nozīmē, ka jāstiprina ne vien muguras, bet arī vēderpreses un sānu muskuļi, jo īpaši dziļā muskulatūra. Un tas ir iespējams tikai ar vingrošanu. Fizioterapeits pacientam ierāda un palīdz izpildīt piemērotus vingrojumus noteikto mērķu sasniegšanai," skaidro Auna.

Rīgas Austrumu slimnīcas fizioterapeiti bezmaksas konsultācijas sniegs 8. septembrī no pulksten 11 līdz 12 slimnīcas Rehabilitācijas klīnikas fizioterapijas zālē (stacionārā "Gaiļezers"). Konsultācijai nepieciešams iepriekš pieteikties, rakstot uz e-pastu rehabilitacija@aslimnica.lv vai zvanot uz tālruni 67042950.

Par citām Pasaules fizioterapijas dienas aktivitātēm Latvijā var uzzināt Latvijas Fizioterapeitu asociācijas mājaslapā.