Aicina uz bezmaksas diskusiju par krūšu veselību

Pērn Latvijā diagnosticēja 1169 krūts vēža gadījumus, no kuriem katrs trešais tika atklāts novēloti, liecina Slimību profilakses un kontroles centra apkopotie dati. Katru gadā šīs slimības dēļ dzīvību zaudē vairāk nekā 400 sieviešu. Lai aktualizētu krūšu veselības tēmu sabiedrībā, "Veselības centrs 4" un "Benu Aptieka" organizē publisku diskusiju kopā ar nozares profesionāļiem.

Diskusijā piedalīsies ginekoloģe Ilona Kampara, psihoterapeite Aina Poiša, radioloģe diagnoste, ultrasonogrāfijas speciāliste Sandra Lapuķe, ķirurgs, mamologs Andrejs Srebnijs, "Benu Aptieka" farmācijas daļas vadītāja Vizma Vīksna, kā arī savā personiskajā pieredzē dalīsies aktrise Dace Bonāte, bet diskusijas vadītāja būs Daina Jāņkalne. Diskusija "Vai Tavas krūtis ir veselas? Pārbaudi!" notiks otrdien, 24. oktobrī. Tās sāksies pulksten 19 un notiks Birojnīcā (Dzirnavu iela 84 k-2 Berga Bazārā).

Uz valsts apmaksātiem krūts vēža izmeklējumiem, ko sievietes saņem no 50 gadu vecuma, atsaucas vien aptuveni trešā daļa uzaicināto. Latvijas Onkoloģijas centra Krūts ķirurģijas nodaļas vadītājs, Latvijas Onkologu asociācijas vadītājs Jānis Eglītis norāda: "Reāli no 1000 pārbaudītām sievietēm aptuveni 10 procenti ir aizdomīgu gadījumu. No tiem vidēji 60 procentiem veicam papildu izmeklējumus – atkārtotu mamogrāfijas vai sonoskopijas izmeklējumu. Vidēji 20 pacientēm nepieciešams veikt atklāto veidojumu biopsiju. Rezultātā no 1000 izmeklēto sieviešu ļaundabīgi audzēji tiek atklāti aptuveni piecos līdz septiņos gadījumos. Savukārt pārējās, kuras izmantos uzaicinājumu, saņems pozitīvu ziņu un varēs līdz nākamajam uzaicinājumam dzīvot mierīgi."

Diskusijas ietvaros plānots apspriest plašu jautājumu loku, kas saistīti ar krūšu veselību. Kādēļ sievietes neveic pārbaudes? Kas ir jāzina katrai sievietei, lai pasargātu sevi? No kāda vecuma sievietēm būtu jāsāk pastiprināti pievērst uzmanību savu krūšu veselībai? Vai krūšu iztaustīšana vienmēr palīdz atklāt audzēju laikus? Vai krūšu ultrasonogrāfija jāveic arī jaunākām sievietēm (līdz 40 gadu vecumam)? Cik lielu lomu spēlē iedzimtība? Vai izplatīts arī vīriešiem? Kādas ir ārstēšanas iespējas (ķirurģija, ķīmijterapija, medikamenti, hormoni)? Kādēļ rodas cistas? Kā krūšu veselību var ietekmēt to plastiska operācija, lai mainītu krūts lielumu vai formu? Un daudzi citi.