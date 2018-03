Aicina uz bezmaksas pārbaudēm un konsultācijām par tuberkulozi

Tuberkuloze ir viena no slimībām, ko var pieskaitīt pie biežākajiem cilvēku nāves cēloņiem pasaulē. Lai mazinātu tās izplatību un veicinātu sabiedrības izpratni par šo slimību, 24. martā atzīmē Pasaules Tuberkulozes dienu.

Rīgas domes Labklājības departaments sadarbībā ar Latvijas Tuberkulozes fondu šajā laikā jau ceturto gadu rīko dažādus pasākumus, kuros rīdziniekiem bez maksas tiks piedāvātas speciālista konsultācijas par tuberkulozi un plaušu veselību, kā arī būs iespēja veikt krēpu testa izmeklējumus.

Tuberkuloze ir ārstējama slimība, tomēr tā ir viena no bīstamākajām infekcijas slimībām pasaulē, kas ik gadu paņem vairāk nekā pusotru miljonu cilvēku dzīvību. 2015. gadā Pasaules Veselības organizācijas (PVO) Eiropas Reģiona birojs pieņēma rīcības plānu tuberkulozes ierobežošanai, kas ir saistošs visām dalībvalstīm, tai skaitā arī Latvijai. Plāns paredz samazināt tuberkulozes izraisītās nāves, jaunatklāto tuberkulozes gadījumu skaitu un pilnībā novērst katastrofiskās izmaksas indivīdiem un ģimenēm, kuras skārusi tuberkuloze. Slimību profilakses un kontroles centra dati liecina, ka 2017. gadā ar tuberkulozi Latvijā pirmreizēji saslimuši 483 cilvēki, kas ir par 77 saslimšanas gadījumiem mazāk nekā 2016. gadā. Latvijā ar katru gadu saslimstība ar tuberkulozi pakāpeniski samazinās, tomēr joprojām esam tālu no PVO noteiktajiem kritērijiem.

Inficēties ar tuberkulozi var, ieelpojot baciļus, kurus izplata ar plaušu tuberkulozi slims cilvēks klepojot, šķaudot, dziedot, smejoties vai runājot. Šie baciļi var saglabāties gaisā nevēdinātās telpās pat vairākas stundas. Aptuveni 90 procentos gadījumu, ieelpojot tuberkulozes baciļus, cilvēka organisms ir spējīgs ar tiem cīnīties un novērst baciļu attīstību tuberkulozes slimībā. Baciļi paliek cilvēka organismā neaktīvi un šādu stāvokli sauc par latentu tuberkulozes infekciju. Tuberkulozes slimības attīstība ir cieši saistīta ar novājinātu imunitāti – blakus saslimšanām, neveselīgu dzīvesveidu, ilgstošu stresu, neatbilstošu uzturu, smēķēšanu, narkotiku lietošanu, pārmērīgu alkohola lietošanu un citiem faktoriem.

Visbiežāk sastopamie tuberkulozes simptomi ir klepus, kas nepāriet divas līdz trīs nedēļas, ar vai bez krēpām, svīšana naktīs, nepamatots svara zudums, paaugstināta ķermeņa temperatūra, elpas trūkums, sāpes krūtīs, apetītes zudums, pastāvīgs nogurums un nespēks.

Lai veicinātu sabiedrības informētību par tuberkulozes slimību, tās diagnostikas un ārstēšanas iespējām, kā arī plaušu veselības stiprināšanu laikā no 19. līdz 27. martam rīdziniekiem tiks piedāvātas speciālista konsultācijas. No 12. marta līdz 3. aprīlim darbosies informatīvais tālrunis 26626161, uz kuru zvanot būs iespēja saņemt informāciju par precīzu konsultāciju norises laiku un vietu. Tālrunis darbosies darba dienās no pulksten 9 līdz 17.

Konsultācijām nav nepieciešams iepriekš pierakstīties un tās tiek piedāvātas bez maksas. Plašāka informācija pieejama šeit.