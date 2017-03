Aizmirsti par tabletēm! Ko darīt, ja regulāri sāp galva

Latvijas sāpju izpētes biedrības apkopotie dati liecina, ka apmēram 66 procenti sieviešu un 44 procenti vīriešu vecumā no 20 līdz 50 gadiem cieš no regulārām galvassāpēm. Liela daļa no viņiem lieto bezrecepšu medikamentus un mēģina tikt galā ar problēmu pašu spēkiem, lai arī sāpes ir iespējams mazināt, apmeklējot speciālistu vai veicot izmaiņas savā dzīvesveidā.

Veselības centra "Vivendi" Galvassāpju centra vadītāja, neiroloģe, sāpju ārste Daina Jēgere skaidro, ka viņa katru dienu saskaras ar pacientiem, kas galvassāpes cietuši vairākus gadus, lietojot bezrecepšu medikamentus, kas trīs mēnešu laikā izraisa pieradumu, dažādas blaknes un veicina hroniskas galvassāpes. Cilvēki sāpes uzskata par normālām Cilvēki ļoti bieži uzskata, ka galvassāpes ir blakusparādība kādai citai slimībai, tāpēc nemēģina ārstēt tieši galvassāpes. Tomēr lielākajā daļā gadījumu nav nepieciešams ārstēt citas slimības, bet tieši galvassāpes. Tikai gadījumos, kad sāpes pavada citi simptomi, tās ir saistītas ar dažādām saslimstībām. Tāpēc ikvienam, kam regulāri sāp galva, ir jāvēršas pie ārsta. Galvassāpju ārstēšana ir komplekss darbs, kurā jāiesaista speciālistu komanda. Foto: PantherMedia/Scanpix Latvijas Galvassāpju biedrības vadītāja, neiroloģe - algoloģe (sāpju speciāliste) Aija Freimane stāsta, ka Latvijā cilvēki zina, ka galvassāpes izraisa migrēna, un šo slimību parasti atpazīst, bet ļoti maz cilvēku zina par hronisku migrēnu un citiem sāpju cēloņiem. Freimane arī skaidro – kādā pētījumā ASV atklāts, ka liela daļa iedzīvotāju nemeklē palīdzību, jo domā, ka just sāpes ir normāli. Pretsāpju līdzekļu lietošana problēmu neatrisinās, vairākkārt uzsver Jēgere. Viņa norāda, ka visbiežāk nepatīkamās sajūtas izraisa migrēna un saspringuma tipa galvassāpes. Tāpat sāpes var izraisīt depresija, izdegšanas sindroms, muskuļu savilkums skaustā, kakla skriemeļu izmaiņas un dažādas saslimšanas, tāpēc to ārstēšana ir komplekss darbs, kurā iesaistās vesela speciālistu komanda, kuras mērķis ir mazināt sāpes, kā arī patērēto medikamentu daudzumu. Maini savus paradumus vai dodies pie ārsta Arī ikdienā cilvēki bieži varētu iztikt bez zāļu lietošanas pašsajūtas uzlabošanai. Lai ikdienā izvairītos no saspringuma radītām galvassāpēm, ir ļoti svarīgi regulāri izstaipīt plecu un kakla muskuļus un relaksēties. Ir jācenšas novērst saspringumu. Gadījumos, ja galvassāpes ir regulāras, pretsāpju līdzekļi nebūs risinājums. Ja nepalīdz atbrīvošanās no saspringuma un sāpes ir regulāras, jādodas pie ārsta. Speciālists jāapmeklē, ja tev vismaz trīs reizes mēnesī sāp galva. Cilvēkiem, kas cieš no migrēnas, Jēgere atgādina, ka ikdienu vieglāku padarīs stingra režīma ievērošana. Došanās gulēt un mošanās vienā un tajā pašā laikā ir ļoti nozīmīgs faktors migrēnas lēkmju mazināšanai. Ne mazāk būtiski ir ievērot ēšanas režīmu, jo arī izsalkums var izraisīt galvassāpes. Ja ciet no migrēnas, tev jāizvairās no stresa un pārpūles. Neaizmirsti, ka sāpju lēkmi var izraisīt arī alkohols. Foto: Shutterstock Fizioterapeite Monta Puide uzsver, ka ārsti bieži neiedomājas par to, ka galvassāpes izraisa saspringti plecu un kakla muskuļi. Viņa skaidro, ka no šādām sāpēm cieš cilvēki, kas strādā pie datora un sēž ar saliektu muguru un uz priekšu izvirzītiem pleciem. Tāpat muskuļi ir saspringti cilvēkiem, kas ļoti daudz lieto viedtālruņus, lai sarakstītos un lasītu dažāda veida informāciju. Tāpēc ikvienam cilvēkam, kam ir sēdošs darbs un kas daudz izmanto jaunākās tehnoloģijas, vajadzētu atvēlēt vismaz dažās minūtes dienā tam, lai izstaipītu saspringtos muskuļus.