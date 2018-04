Aknu funkcijas un ieteikumi orgāna saudzēšanai

Aknas ir viens no cilvēka lielākajiem orgāniem. Tās ir atbildīgas par vielmaiņas procesiem cilvēka ķermenī. Viss, ko ēdam un dzeram, arī tas, kādus medikamentus lietojam, ietekmē aknu veselības stāvokli. Kā parūpēties par to, lai aknas būtu veselas? Ieteikumus sniedz "Euroaptieka" farmaceite Ieva Zvagule.

"Aknas patiesi ir mūsu organisma "superorgāns" – tās veic ļoti daudz nozīmīgu funkciju. Galvenais aknu uzdevums ir attīrīt vai neitralizēt cilvēka asinīs esošās kaitīgās vielas, turklāt tās piedalās arī olbaltumvielu, ogļhidrātu, tauku un citu vielu sintēzē. Par aknu svarīgumu norāda arī to apmēri un smagums – pieauguša cilvēka aknas sver aptuveni vienu līdz pusotru kilogramu," skaidro Zvagule.

Aknu nozīme un funkcijas

Aknas veic vairākas organismam nozīmīgas funkcijas. Pirmkārt, aknas īsteno sintēzes procesu, kura rezultātā rodas vairākas cilvēka organisma veiksmīgai darbībai nepieciešamās vielas, piemēram, asins recēšanas faktori, olbaltumvielas, holesterīns un citas. Otrkārt, aknas veic arī organisma atindēšanas jeb detoksikācijas funkciju – gan no āra vides, gan vielmaiņas procesu laikā mūsu organismā nonāk dažādas toksiskas vielas, un aknas rūpējās par to izvadīšanu no organisma.

Treškārt, orgānam ir būtiska loma arī gremošanas funkciju nodrošināšanā, jo viena no galvenajām aknu funkcijām ir ražot žulti. Žults aknās tiek ražota nepārtraukti, savukārt žults rezerves tiek noglabātas žultspūslī. Žultsskābē ir vielas, kas nepieciešamas tauku sagremošanai. Visbeidzot, aknas rūpējas arī par cirkulējošā asins daudzuma un glikozes līmeņa regulēšanu, veicina minerālvielu un vitamīnu apmaiņu, kā arī tās noārda savu laiku nodzīvojušās asins šūnas, hormonus un tās vielas, kas uzņemtas, lietojot medikamentus.

"Atšķirībā no citiem orgāniem, aknu darbības traucējumi par sevi neliek manīt uzreiz – itin bieži, kad cilvēkam iesāpas labais sāns, tiek secināts, ka pie vainas ir aknas. Tomēr aknas salīdzinoši reti rada sāpes, kaut ikdienas steigā cilvēki bieži vien to pieņem par vienīgo risinājumu sāpēm labajā pakrūtē. Realitātē aknas liek par sevi manīt tikai tad, kad ir jau apstājusies vai traucēta aknu darbība, un tādā gadījumā steidzami ir jādodas pie ārsta," stāsta farmaceite.

Problēmu cēloņi un galvenie simptomi

Viens no galvenajiem iemesliem aknu saslimšanas gadījumā ir alkohola lietošana. Ja arī pilnīga atteikšanās no alkohola nav iespējama vai realizējama, ar alkohola lietošanu noteikti nevajag aizrauties. Etanola molekulas, ko satur alkohols, rada aknām lielu slodzi, turklāt alkohols satur ļoti daudz kaloriju un organismā izgulsnējas tauku veidā. Farmaceite atklāj, ka aknām kaitējam ne tikai pārmērīgi lietojot alkoholu, bet arī ēdot neregulāri, uzņemot treknus ēdienus, kas ir ar lielu sāls vai pievienotā cukura daudzumu, ēdot ceptus, taukos gatavotus ēdienus vai tādus, kas satur ķīmiskās vielas. Tāpat aknām kaitējumu nodarīsim, ja pārmērīgi un nevietā lietosim medikamentus, un arī tad, ja par maz kustēsimies un izlaidīsim fiziskās aktivitātes.

Par aknu slimībām var liecināt vispārīgi simptomi – neizskaidrojams nogurums, svara zudums, slikta dūša, vemšana un ādas dzeltena iekrāsošanās. Zvagule norāda, ka simptomu ignorēšana un neveselīgs dzīvesveids var izraisīt nopietnas aknu slimības, piemēram, aknu vēzi un cirozi. Aknu vēzis var rasties gan no aknu cirozes, gan hroniska vīrushepatīta B, C – hroniskam B un C hepatītam ir diezgan augsts cirozes un aknu vēža risks. Vēl jāpievērš uzmanība metastāzēm asinīs, jo aknas filtrē visas vēdera dobuma asinis. Ja kādā no vēdera dobuma orgāniem ir attīstījies kāds ļaundabīgs process, tad šūnas ar asinīm nonāk aknās, veidojot metastāzes.

Aknu veselības priekšnoteikumi

"Par aknu veselību nebūs grūti parūpēties, ja cilvēka dzīvesveids būs atbilstošs. Ieteicams dienas laikā izdzert vismaz divus litrus ūdens, vairāk kustēties un lietot sabalansētu uzturu – vajadzētu uzņemt gan dzīvnieku olbaltumvielas un taukvielas, gan ogļhidrātus un šķiedrvielas – dārzeņus, augļus, ogas, riekstus un graudaugu produktus. "Zelta vidusceļš" ir attiecināms arī uz veselām aknām. Protams, jāierobežo arī apreibinošu vielu – alkohola un nikotīna – uzņemšana un vismaz reizi gadā jāveic analīzes, lai noskaidrotu aknu veselības stāvokli," iesaka Zvagule.