Alkohola lietošana ir saistīta ar izteiktāku pirmsmenstruālo sindromu, secināts pētījumā

Pirmsmenstruālais sindroms (PMS) ir problēma, ar ko savā dzīvē kaut reizi ir saskārusies teju ikviena sieviete. Daudz ir runāts par iespējām to mazināt, lai uzlabotu sievietes dzīves kvalitāti, un jaunā pētījumā atklāts, ka arī alkohola lietošana ir saistīta ar palielinātu PMS risku, ziņo "Live Science".

PMS ir simptomu grupa, ko sieviete piedzīvo apmēram nedēļu pirms menstruācijām. Šie simptomi var iekļaut garastāvokļa svārstības, paaugstinātu krūšu jutīgumu, kāri pēc saldumiem un noteiktiem ēdieniem, nespēku, aizkaitināmību un depresīvu noskaņojumu. ASV vidēji 20-40 procenti sieviešu piedzīvo vidēji spēcīgus PMS simptomus, bet trīs līdz astoņi procenti – ļoti spēcīgus simptomus.

Lai gan ir noskaidrots, ka alkohola lietošana ir saistīta ar paaugstinātu PMS risku, pētījumā arī norādīts, ka nevar apgalvot, ka alkohola lietošana izraisa PMS vai pastiprina tā simptomus.

Vairāki pētījumi ir noskaidrojuši, ka sievietēm, kas lieto alkoholu, ir izteiktāki PMS simptomi, bet nav pilnīgi skaidri zināms, vai alkohols izraisa PMS. Iespējams, ka sievietes, ka cieš no PMS, vienkārši vairāk lieto alkoholu, lai mazinātu savas ciešanas. Šoreiz pētnieki Spānijā secinājuši, ka neregulāra alkohola lietošana ir saistīta ar 45 procentus augstāku PMS risku, bet regulārs un liels alkohola patēriņš – ar 79 procentus augstāku PMS risku.

Neskatoties uz to, ka pētījuma dati norāda uz to, ka sievietēm, kas lieto alkoholu ir izteiktāki PMS simptomi un augstāks PMS risks, zinātnieki pieļauj, ka saikne starp alkohola lietošanu un PMS simptomu smagumu varētu būt pretēja. Pētnieki norāda, ka saikne starp šiem diviem faktoriem ir jāpēta arī turpmāk, lai labāk izprastu, kurš no tiem ir cēlonis, bet kurš ir sekas.