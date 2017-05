Alkohols bendē tavu figūru. Kā tas notiek un kā to nepieļaut

Daudziem no mums šķiet, ka glāze vīna vai nedaudz alus nekādu dižu ļaunumu veselībai nenodarīs. Tomēr atceries, ka grādīgie dzērieni ietekmē ne tikai tavu veselību, bet arī izskatu. Ja vēlies atbrīvoties no kāda lieka kilograma vai uzturēt sevi formā visas vasaras garumā, no alkohola labāk atturēties un pat viesībās centies ierobežot tā patēriņu.

Alkohola lietošana nozīmē daudz lieku kaloriju Alkoholā nav nekādu vērtīgu uzturvielu vai minerālvielu, skaidro "Women's Health". Tas tavam ķermenim nesniegs pilnīgi nekā laba. Tajā nav ogļhidrātu vai olbaltumvielu, tajā nav minerālvielu vai vitamīnu. Vienīgais, ko alkohols sniedz bagātīgā daudzumā, ir kalorijas. Tad, ja tu plāno nomest kādu kilogramu, tev ikdienā ir jāsamazina uzņemto kaloriju daudzums. Šādā gadījumā ir īpaši svarīgi, lai katra uzņemtā kalorija būtu tā vērta – visam, ko tu uzņem jābūt pilnam ar tavam organismam nepieciešamajām uzturvielām, vitamīniem un minerālvielām. Arī uztura speciāliste Jeļena Pavlova norāda, ka alkohola lietošana ievērojami samazina iespējas atbrīvoties no liekajiem kilogramiem. Tas ne vien ir bagāts ar kalorijām, bet arī samazina tavas spējas novērtēt izsalkumu un dažādu pārtikas produktu uzturvērtību, kā arī palielina apetīti. Tas nozīmē, ka alkohols ievērojami palielina uzņemto kaloriju skaitu. Jāpiebilst arī, ka tā sauktās "tukšās kalorijas" nebūt nav galvenais iemesls, kāpēc alkohola lietošana neļauj atbrīvoties no liekajiem kilogramiem. Daudz lielāka nozīme ir tā ietekmei uz apetīti. Grādīgie dzērieni tevi padara izsalkušu. Jo īpaši tas attiecas uz alu, kurā pašā par sevi ir salīdzinoši maz kaloriju. Jāpatur gan prātā, ka maz kaloriju ir vienā glāzē, nevis vairākos litros šī dzēriena. Alus satur rūgtvielas, kas ļoti rosina apetīti. Turklāt alus cienītāji mēdz izdzert pat vairākus litrus alus vienā reizē, uzņemot lielu daudzumu kaloriju jau tikai ar šo dzērienu vien. Figūru negatīvi ietekmē arī tas, ka alkohola ietekmē vājinās gribasspēks atturēties no uzkodām un našķiem, kas satur lērumu kaloriju. Iedzērusi tu daudz biežāk pārkāp dažādus sev uzstādītus noteikumus, piemēram, mielojies ar čipsiem vai apēd veselu šokolādes tāfelīti. Neļauj alkoholam ietekmēt tavu figūru Ņemot vērā, ka vasara ir laiks, kad notiek neskaitāmi pasākumi, kuru laikā daudzi lieto arī alkoholu, no tā atturēties var nebūt tik vienkārši. Lai saglabātu figūru, "Health" iesaka pirms alkohola lietošanas ieturēt olbaltumvielām bagātu maltīti, kā arī, skaitot kalorijas, pievērst uzmanību tam, ka ne visu glāžu izmēri ir vienādi. Skaiti izdzertās alkohola vienības, nevis glāzes! Tāpat pievērs uzmanību tam, cik daudz kaloriju ir katrā no dzērieniem. Neizvēlies saldus un cukurotus dzērienus. Nepārspīlē ne tikai ar alkohola daudzumu, bet arī ar ātrumu, kādā to malko. Neaizmirsti regulāri padzerties ūdeni – tas tavam organismam un arī figūrai nāks tikai par labu. Tāpat jau laicīgi saplāno savas maltītes nākamai dienai, jo pretējā gadījumā attapsies, ēdot ļoti neveselīgu, treknu un kalorijām bagātu pārtiku. Tomēr vislabākais risinājums, lai pasargātu savu figūru no alkohola negatīvās ietekmes, ir nedzert. Piesakies vadīt auto! Tu ne tikai izvairīsies no alkohola lietošanas, bet arī no iespējas, ka draugi mēģinās tevi pierunāt tomēr nobaudīt kādu no viņu meistarotajiem saldajiem kokteiļiem.