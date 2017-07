Arī neliela pieņemšanās svarā var kaitēt veselībai, noskaidrots pētījumā

Ir cilvēki, kas apgalvo, ka neliela tauku kārtiņa uz vēdera ir vajadzīga ikvienai sievietei. Tāpat arī dūšīgākus bērnus mēdz dēvēt par "veselīgi" apaļīgiem, tomēr svara pieaugums nebūt nav veselīgs un var palielināt dažādu slimību risku, īpaši tad, ja pieņemšanās svarā vērojama cilvēkiem vecumā no 18 līdz 55 gadiem, raksta "Medical News Today".

Pētnieki ASV noskaidrojuši saistību starp svara izmaiņām un veselību vecumā no 18 līdz 55 gadiem. Tas ir pirmais šāda veida pētījums un tā rezultāti liecina, ka pat salīdzinoši neliels svara pieaugums var kaitēt veselībai. Vismazākais risks saslimt ar otrā tipa diabētu ir cilvēkiem, kuru svars no agras jaunības līdz pusmūžam ir palielinājies vai samazinājies ne vairāk par diviem kilogramiem un 300 gramiem.

Ja cilvēka svars šajā laikā ir palielinājies par pieciem kilogramiem vai vairāk, dažādu slimību risks palielinās. Piemēram, par 30 procentiem palielinās risks ciest no otrā tipa cukura diabēta, par 14 procentiem pieaug augsta asinsspiediena risks, bet par astoņiem procentiem palielinās iespējamība ciest no kardiovaskulārajām slimībām. Tāpat nedaudz pieaug arī risks ciest no vēža formām, kuru attīstību saista arī ar aptaukošanos.

Pētnieki norāda, ka šie rezultāti ir vēl viens apliecinājums liekā svara kaitīgumam.

Ar Rīgas Austrumu slimnīcas Gastroenteroloģijas, hepatoloģijas un nutrīcijas klīnikas vadītāja Alekseja Derova komentāru par to, vai cilvēki, kas ir apaļīgi, var būt veseli, lasi šeit, bet Rīgas 1.slimnīcas Ķirurģijas nodaļas vadītāja un bariatrijas ķirurga Jura Žarinova skaidrojumu par to, kas atšķir veselīgus apaļumus no liekā svari, lasi šeit.