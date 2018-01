Pateicoties papildu finansējumam, no 2018. gada sākuma ārstēšana HIV pacientiem kļuvusi pieejamāka, informē biedrības "AGIHAS" valdes priekšsēdētājs Andris Veiķenieks. No šī gada sākuma ir paaugstināts CD4 šūnu skaits, no kura ir pieejama valsts apmaksāta terapija – iepriekš tā bija pieejama pacientiem, kam imūnšūnu skaits ir 350 vai zemāks, bet pašlaik terapiju iespējams saņemt, ja šūnu skaits ir 500 vai zemāks.

Latvija un Lietuva bija vienīgās valstis Eiropas Savienībā (ES), kuras HIV pacientu ārstēšanu nesāka uzreiz pēc infekcijas atklāšanas. Lietuva pēc stingras starptautisko organizāciju kritikas 2018. gadā plāno pilnībā atteikties no ierobežojumiem HIV ārstēšanas uzsākšanā. Savukārt Latvijā 2017. gada laikā Veselības ministrijā ar nevalstisko organizāciju aktīvu līdzdalību tika izstrādāts HIV infekcijas, seksuālās transmisijas infekciju, B un C hepatīta izplatības ierobežošanas rīcības plāns 2018.-2020. gadam, ko valdība akceptēja pērn 31. oktobrī, un kas paredz uzsākt agrīnāku HIV terapiju. "Mēs aicinām visus HIV pacientus, kas līdz šim nav varējuši saņemt terapiju šūnu skaita ierobežojuma dēļ, izmantot valsts sniegto iespēju un uzsākt ārstēšanos. Pacientiem ir jāvēršas Latvijas Infektoloģijas centrā, lai veiktu analīzes, noskaidrotu pašreizējo veselības stāvokli un, ja nepieciešams, sāktu lietot zāles," aicina Latvijas Infektoloģijas centra Infektoloģijas poliklīnikas vadītāja Inga Ažiņa. "Mēs ļoti ceram, ka 2018. gadā ieviestās izmaiņas HIV pacientu ārstēšanā aizsāks pozitīvu pavērsienu Latvijā un samazinājumu jauno HIV gadījumu dinamikā. Mūsdienās HIV infekcija ir vadāma ar medikamentiem. Pacients, kas lieto zāles, ne tikai uzlabo savu veselības stāvokli un dzīves kvalitāti, bet arī kļūst drošs apkārtējiem un pagarina savu dzīvi," stāsta Veiķenieks. 2017. gada 1. oktobrī Latvijā bija reģistrēti 5449 HIV pacienti, liecina Slimību profilakses un kontroles centra dati. Pēc Veselības ministrijas ziņām, Latvijā šobrīd ārstēšanu saņem ap 38 procentiem no HIV inficētām personām. Turklāt Latvijā turpinās apjomīgs jauno HIV gadījumu skaita pieaugums, 2016. gadā Latvija ieņēma pirmo vietu ES pēc jauno HIV gadījumu skaita uz 100 000 iedzīvotājiem (18,5 gadījumi pret 5,9 gadījumiem vidēji ES un Eiropas Ekonomiskās zonas valstīs). 2017. gada pirmajos 11 mēnešos Latvijā konstatēti 260 jauni HIV gadījumi. Ārstēts HIV pacients infekciju tālāk neizplata, bet tas, kurš zina, ka ir inficēts, savus partnerus inficēs daudz retāk nekā tāds, kurš nezina. Vienīgais veids, kā noskaidrot savu HIV statusu, ir veikt testu. Latvijā eksprestesti 17 HIV profilakses punktos ir pieejami bez maksas un ir anonīmi. Par iespējām veikt testu uzzini šeit.