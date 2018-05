Astoņas lietas, ko atcerēties, kad viss brūk un jūk

Ne vienmēr viss rit tik raiti, cik gribētos – reizi pa reizei nākas piedzīvot arī sarežģītākus mirkļus. Kā šajās situācijās nepagurt un atrisināt problēmas? Iedvesmojoties no "Power of Positivity", piedāvājam lietas, ko atcerēties, kad viss brūk un jūk.

Tu reiz tam es tikusi pāri. Ar lielākām vai mazākām problēmām ikvienam no mums ir dzīvē nācies saskarties. Un, gluži kā visās pārējās reizēs, arī šoreiz nav nekāda pamata domāt, ka pie laba gala rezultāta nenonāksi. Centies par to pārāk neuztraukties.

Koncentrējies uz to, ko tu vari kontrolēt. Būsim godīgas, visu nav iespējams kontrolēt, bet vēlme visu pārvaldīt bieži vien rada apjukumu un nevajadzīgu stresu. Atceries, par tām lietām, kuru mainīšana tev nav pa spēkam, nav vērts iespringt. Labāk centies fokusēties uz to, ko ir iespējams uzlabot – tā pati sev atvieglosi dzīvi.

Iemācies atteikt. Ja tu esi viens no tiem cilvēkiem, kas parasti neatsaka, laiks pārdomāt savas izvēles. Lai arī izpalīdzēt ir lieliski, ir reizes, kad visa ir par daudz. Ja nepārtraukti uzņemsies risināt citu problēmas, vari ieraut sevi nebeidzamā virpulī, no kura izkļūt, šķiet, ir neiespējami.

Pārmaiņas notiek zibenīgi. Tajā brīdī, kad šķiet, ka pamats zem kājām ir sagrīļojies, var rasties vēlme vienkārši palīst zem segas un par neko neuztraukties. Tomēr jāsaprot arī tas, ka problēmas nekur nepazudīs. Visātrākais veids, kā situāciju vērst par labu, ir vienkārši sākt rīkoties. Ja problēma šķiet pārāk samilzusi, necenties uz visu skatīties globāli, bet sāc domāt, ko tu vari atrisināt tieši šeit un tagad. Kaut lēnām, bet tu virzīsies uz savu mērķi. Būsi pārsteigta, cik patiesībā viss var veikli atrisināties, ja vienkārši piepūlēsies.

Tev ir sava atbalsta sistēma. Noteikti ir kāds cilvēks, kas tev vienmēr liek pasmaidīt, kā arī uzmundrina. Ir svarīgi, ka blakus ir kāds, kas allaž tevi atbalsta un palīdz ar pozitīvisma devu.

Atbrīvojies no stresa. Nedienās stress par sevi liek manīt, tāpēc ir jāatrod kāda lieliska metode, kas palīdz tev no tā atbrīvoties. Pastaiga pa parku, grāmatas lapu pāršķirstīšana vai ilga vanna – centies izprast, kas tev uzlabo pašsajūtu, un ievies to par savu rituālu. Saudzē sevi!

Tu nesi ne pirmā, ne pēdējā, kas to ir piedzīvojusi. Tu noteikti neesi vienīgais cilvēks uz pasaules, kas saskāries ar šādām grūtībām. Ja pārvarēt šķēršļus spēja citi, kāpēc gan lai to nespētu tu?

Viss droši vien nav tik slikti kā šķiet. Kad emocijas ir sakāpinātas, parasti viss šķiet daudz briesmīgāks, nekā tas ir patiesībā. Nedaudz distancējies no problēmas, ieelpo un nomierinies. Apskatoties uz šo situāciju no malas, droši vien spēsi atrast mākoņa zelta maliņu.